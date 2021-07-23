2020東京奧運因全球新冠疫情肆虐被迫延期1年，終於要在今（23日）晚揭開序幕，然而在疫情下登場的奧運，始終無法忽視場外的紛擾與雜音，即便如此，國際奧委會與日本奧委會仍堅持要辦比賽，最重要的考量仍是經濟因素，若取消東京奧運，整體損失將上看417億美元（約新台幣1.1兆）。

綜合外媒報導，去年底，日本奧委會曾公布舉辦東奧的總成本已來到154億美元（約新台幣4312億）其中28億美元（約新台幣784億）是延期一年產生的衍生費用，不過隨著不開放觀眾入場、廣告商撤下廣告等後續經濟影響，目前預計支出已達到200億美元（約新台幣5600億）且隨時都有可能再增加，已是日本最初預估74億美元的3倍，成為史上最貴奧運。

日本原想透過東京奧運向世界證明國力，現在反而留下沉重的財政負擔，不僅高達8.15億美元（約新台幣228億）的門票收入瞬間歸零，若加上國內外奧運觀光客帶來的交通、餐飲、住宿及購物的預估花費至少20億美元（約新台幣560億），因不開放觀眾進場所造成的經濟損失將超過30億美元（約新台幣840億）。

儘管如此，日本仍在疫情威脅與國內民眾反對的狀況下，堅持繼續舉辦東京奧運，背後的原因與龐大的財政壓力脫不了關係，辦了會賠錢，不辦會賠更多。

先前已有超過60家日本企業共同支付超過30億美元贊助奧運，並在延期後，多支付2 億美元（約新台幣56億）延長合約，這還不包括日本豐田、普利司通、Panasonic以及韓國三星與國際奧委會簽約價值數億美元的頂級贊助商計畫。

此外，奧運有大部分的收入來自轉播合約，NBC環球集團的母公司Comcast已支付43.8億美元（約新台幣1226億）買下2014至2020年的奧運轉播權，另外歐洲Eurosport已支付13億歐元（約新台幣429億），買下2018至2024年的轉播權，而這些轉播單位都已將開始向外招商，收取至少13億美元（約新台幣364億）的廣告費用。

如果取消東京奧運，國際奧委會將要賠償全球轉播合作單位約35億至40億美元（約新台幣980億至1120億），另外全球保險公司也需要負擔至少30 億美元的賠償，今年東京奧運的保險成本為20億美元，包括轉播權和贊助商，國際奧委會則會幫忙負擔其中的8億美元作為投資。

在已經缺少門票與觀光收入的狀況下，如果再選擇取消東京奧運，整體將出現高達417億美元（約新台幣1.1兆）的鉅額損失，且還要花費長時間商討責任歸屬，這也成為奧委會堅持要舉辦的主要原因。