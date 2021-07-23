東京奧運23日登場，但因為疫情的關係，大部分日本人選擇宅在家裡，透過電視轉播收看比賽，並帶起了大螢幕電視的需求，而日本的百貨公司也紛紛搶搭這波「宅經濟」列車，推出豪華的便當和外送服務以滿足消費者在家裡看比賽的需求，帶起了一波不同往屆奧運的氛圍。

《產經新聞》報導，因為新冠肺炎的影響，23日開幕的東京奧運，大部分的比賽會場都沒有觀眾，許多人都窩在家裡透過電視觀看比賽，而由於日本女子壘球隊表現亮眼，預期會帶來較高的收視率，大螢幕電視的銷售狀況十分不錯。同時，大家宅在裡看比賽吃吃喝喝，也帶動了對啤酒和家常菜品的需求，並逐漸炒熱了一場以宅經濟為目標的商戰。

針對消費者的需求，日本許多家電公司紛紛開始強化電視機的銷售，其中，Bic Camera在今年7月1日至17日間的銷售額，較去年同期增加了1成，60吋以上的大螢幕電視的銷售額更是增加了3成，而能過錄製轉播畫面的錄影機，也增加了1成的銷售量。

同時，許多業者和百貨公司為了搶食這波「宅經濟」大餅，也都各出奇招。比如這次奧運贊助商之一的朝日啤酒，就推出了6罐啤酒和餅乾的組合，讓大家在家裡吃吃喝喝的同時，也能夠有像在現場看比賽一樣時的氣氛。

綜合日媒報導，受到這波宅經濟影響，便當和家常菜的銷售表現亮眼，和往年相比，今年的銷售收入增加了25個百分點，東京和大阪等地的百貨公司和量販店也看準這波商機，紛紛推出豪華便當，或是網購服務，甚至在東京還有業者提供外送服務，最快在消費者下單後的一小時內就能將食物送達。