2020東京奧運23日登場，但受到疫情的影響，討論度不比往年熱絡，也帶不動奧運紀念品的人氣，有日本媒體披露，這次奧運的紀念品的乏人問津，更有許多人不知道奧運和帕運的吉祥物叫什麼名字，有紀念品店的店員和業者對此抱怨連連。

日本媒體《東京體育》(東京スポーツ)報導，東京奧運23日開幕，但這次奧運會的紀念商品卻大量滯銷。受到新冠肺炎疫情影響，推遲了一年的奧運會遇上強大逆風，紀念品的人氣完全炒不起來，不僅東京都內的許多商店都門可羅雀，甚至還有很多人並不知這次東京奧運吉祥物未來永遠郎(ミライトワ)和帕運吉祥物染井吉(ソメイティ)的名字。

奧運會延期1年後，並沒有帶來預期的好處，相關紀念品在今年的銷售情況仍舊大幅下滑，在東京港區一處販賣奧運紀念品的商店中，一名女姓店員直言，「這次的銷售狀況很差，一連好幾天都沒有賣出一件商品」，她還抱怨道，「授權商品沒辦法打折」。

類似的場景也在東京板橋區的一處購物中心上演，雖然周末時人潮不少，但角落的奧運紀念品攤位卻完全沒人光顧，買氣和一旁的食品、服飾店鋪有非常明顯的差距，賣不出去的紀念品前面，還空虛的貼著「不屬於折扣範圍」。

同時，一名古董商透露，前幾天有奧運工作人員來拜訪他，並懇求他買進這些紀念品，但被他拒絕，他更告訴這名工作人員，自己並不想賣這些東西，因為現在奧運紀念品的買賣毫無利潤可言，對於網路上有傳言說，奧運可能走向高端化，他則認為並不會，並指1964年的東京奧運價值更大。