澳洲一名男子19日依規定被送進防疫旅館隔離，沒想到當夜就趁隙將旅館的床單綁成繩索，成功從4樓的隔離房間脫逃，不過澳洲警方在8個小時後就將男子逮捕歸案。

澳洲一名男子19日依規定被送進防疫旅館隔離，沒想到當夜就趁隙將旅館的床單綁成繩索，成功從4樓的隔離房間脫逃，不過澳洲警方在8個小時後就將男子逮捕歸案，如今男子非但不能提早獲得自由身，還吃上官司，另外還要額外再隔離14天。

澳洲廣播公司（ABC）報導，39歲澳洲男子邁爾斯（Travis Jay Myles）19日從澳洲東部的布里斯本（Brisbane）搭乘飛機抵達西澳州的伯斯（Perth），他在當日下午4時15分抵達伯斯後填寫入境申請，不過礙於現行入境限制，邁爾斯不符入境資格，申請被打回票，西澳洲要求他在48小時內離境，在他搭機返回布里斯本前，讓他暫時住進防疫旅館隔離。

不料當天深夜12時45分，男子就將防疫旅館的床單綁成一條長長的繩索，透過窗戶成功從4樓的旅館房間脫逃。根據西澳州警察署公布的畫面，男子至少使用了5條床單。

不過8個小時後，21日上午8時55分，警方就在街上逮到邁爾斯。

如今邁爾斯面臨的下場已經不是遣返而已，西澳州警方根據緊急管理法（Emergency Management Act）對他提出不遵守指令、提供錯誤資訊等2項罪名指控，在8月初出庭以前，他還得先在監獄額外隔離14天。

另外，警方指出，邁爾斯的新冠病毒檢測結果為陰性。

這起事件引起澳洲民眾熱烈討論，不少人在西澳州警察署的臉書貼文下方留言痛罵邁爾斯自私，讓伯斯陷入風險，不過也有人好奇為什麼他可以拿到這麼多床單，有同為旅館業的網友猜測，邁爾斯可能入住特大雙人床房型，床單最多可以達6條。

路透社報導，澳洲目前正努力抑制Delta變種病毒擴散，東南部新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州、南澳州（South Australia）等超過1300萬人面臨封城措施。澳洲不僅實施嚴格的入境措施，民眾跨州行動也必須進行隔離。