大陸女星沈樵是一位裸替女演員，范冰冰當年在電影《蘋果》與佟大為的激情戲，就是由沈樵替身演出。號稱敢脫敢露又敢演的她，在演藝圈闖蕩多年始終無法走紅，最令人有印象的作品，還是她2019年自爆在飯店被人性侵，卻反遭打臉是自導自演炒知名度。近日，沈樵更突然在微博宣布她因為賺不到錢的關係，已經退休了。

曾擔任范冰冰裸替演員的沈樵，前陣子突然在微博宣布因為賺不到錢的原因，已經退出演藝圈。對於明星夢碎，她看得很開，坦言以前直播人氣挺高，後來直播被封就一直消沉下去，也說她不是沒努力，可努力了也沒用。不過沈樵亦向粉絲承諾，哪天等她有錢，一定會回來拍好看的戲，

沈樵敵不過現實考量，已退出演藝圈另謀生路。(取自沈樵微博)

沈樵今年4月曾發文回憶當演員時期，自豪最大的優勢就是敢脫敢露又敢演，表演狀態到位，因此戲約不斷，可是近2年隨著廣電審查標準變嚴格，她拍的鏡頭基本上都被全剪光，讓她選擇轉行改在抖音當直播主。

沈樵原本在抖音小有名氣，帳號吸引超過10萬粉絲追隨，想不到竟在某天被封號了，不僅唯一收入來源沒了，她還因此罹患憂鬱症。至於為何演員容易得憂鬱症？沈樵無奈說，因為他們經常面臨被選擇、被現實打擊，「一個演員一個月能拍6天戲就很棒了吧，而我這兩年覺得每個月能拍一天戲就很知足了，但還是想的美。」