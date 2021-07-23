烏克蘭籍藝人瑞莎歸化台灣後，便相當關心台灣體育，致力於扶植體操運動，日前我奧運選手遠征東京，她也立刻換上中華隊加油大頭貼，未料竟遭綠側翼、台派人士群起出征攻擊，對比5月初PO文連發力挺瑞莎可謂天壤之別。

時間回到4月底，有匿名網友在《Dcard》PO黑函指控瑞莎挖角現成選手、帳目流動不清，底下更有數個分身帳號不斷推文炒熱度，事後大批網友湧入文章力挺瑞莎，更起底疑似為某國中與某國小教練主導，嚇得原PO自刪文章避風頭。

當時不少側翼粉專連日PO文力挺瑞莎，卻反而引起網友好奇「為何側翼這幾天拼命洗瑞莎文」，由於時值趙映光之子趙介佑案爆發，黑幫入黨事件重創民進黨形象，民進黨台北市黨部更被揶揄為北聯幫分部，當時就有鄉民質疑，側翼PO文連發挺瑞莎，卻隻字不提趙介佑，就是要設法蓋掉趙介佑案聲量。

瑞莎日前在臉書換「中華隊加油」的大頭貼，力挺選手，未料竟遭綠粉出征，留言狂酸「台灣隊就台灣隊，誰跟你中華隊」、「把中華換成台灣會更好」、「烏克蘭隊被稱~蘇聯基輔隊加油！你感受如何？」、「台灣隊加油，中華就免了」、「校正回歸，台灣隊加油」、「什麼中華隊，我們國家叫台灣好嗎」，讓瑞莎無奈回應：「我只是想支持去參加奧運的台灣選手們」，隨後將大頭貼換成「台灣加油」。

不少網友也力挺：「不要理會酸民」、「瑞莎出錢出力培養選手，1450出嘴扯後腿」、「不用管那些政治中毒的綠粉」、「正名公投就沒過，這些覺青是在哭什麼」、「蔡英文都親自認證中華台北沒矮化了，有意見去跟她說啊」、「側翼真的完全失控，沒救了」、「大概又要推給藍白反串了」、「這些小粉綠有本事就把護照跟身分證都剪掉」、「綠粉出征，寸草不生」。