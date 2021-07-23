中央拍板施打疫苗免付掛號費，引發基層不滿，新北市「張博揚小兒科診所」更因收取100元遭停止配發疫苗，秀出合約書怒批陳時中賴帳「專業服務卻被當請客，沒有絲毫尊重」，胸腔科醫師蘇一峰也在臉書力挺，更用奧運選手經濟艙風波狂酸政府「求技術性轉移給體育署」。

蘇一峰在臉書PO文，拿出經濟艙風波為例，狂酸中央兩手一攤「大家誤會了，我們真的管不動民間機構阿」，卻可以強硬對待民間診所「一個都不准收掛號費！你問已經簽訂的合約？那東西我想撕就撕，更廁所衛生紙沒兩樣」，文末還揶揄「求技術性轉移給體育署」。

底下有網友留言：「蘇大俠，您火力越來越猛，上面不會關切嗎？」，蘇一峰則苦中作樂回覆「再講下去、快要被禁言了....」、「最後燃燒這一波，要躲一陣子了」。

不少人也力挺：「管不動兇悍的民間機構，只能管最軟的民間機構」、「心裡最軟的一塊 哈哈」、「笑著笑著就哭了」、「公文書背信是要打針的」、「快從健保署、醫事司調任官員到體育署啊！哈哈」、「政府目前還沒有提出補助的辦法！現在的行為就像白嫖」、「不是管不到，而是不想管」。