據《美聯社》報導，中國大陸國家衛生健康委員會副主任曾益新22日正式表態，由於違背科學原則，北京不接受世界衛生組織(WHO)針對新冠病毒起源的第二階段調查計畫。

曾益新強調，所謂的實驗室外流理論根本是與常識及科學原則背道而馳的謠言，WHO想要進一步調查新冠肺炎大流行的起源，甚至是病毒到底是不是由大陸實驗室外流一事，讓人感到震驚，「我們不可能接受這樣的病毒起源調查計畫」。

《美聯社》分析，追溯新冠病毒起源已脫離科學議題，成為外交爭議並讓北京與華府等國關係惡化。美方與他國指責，北京在大流行初期的諸多事情上並不透明；相較之下，北京則抨擊西方把科學議題泛政治化。

WHO秘書長譚德塞日前承認，歷經第一階段調查後要排除病毒為大陸實驗室外洩的說法，仍為時尚早。因此，他希望北京能在第二階段展開合作以獲取大陸方面的數據，並「提醒北京」2021年初走訪大陸的疫情調查團，在取得原始數據上面臨重重挑戰。2019年年底，武漢首次發現該病毒。

《美聯社》指出，大多數專家認為實驗室外流說的可能性甚低；但問題是其可能性是否小到足以忽視，還是有進一步研究的必要。在WHO調查團於2021年初來到大陸，並與大陸科學家進行調查後，該團隊指稱沒有進一步研究的必要，卻引發軒然大波，外界質疑WHO屈服於陸方要求。

如今譚德塞則表示，自己也是實驗室的研究員，更是免疫學家，在實驗室工作過，實驗室發生意外常有的事情，目前仍無法輕易否定實驗室外流說。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）則呼籲，大陸官方應允許WHO繼續調查病毒的起源。不過，曾益新則堅稱，武漢實驗室不存在可直接感染人類的病毒，更強調今年稍早走訪該實驗室的WHO國際專家小組也總結，實驗室洩漏的可能性很小。

當時WHO國際小組表示，病毒很可能由動物傳染給人類，估計可能是蝙蝠；蝙蝠傳染給穿山甲，穿山甲又是大陸菜市場常常出售的桌上佳餚。

曾還表示，有關於武漢實驗室的工作人員感染病毒再傳給他人的報導，也純屬子虛烏有。「大陸支持以科學的方式調查病毒起源，並希望這樣的努力擴張到全球多個國家與地區，但我們堅決反對調查工作範政治化」。第二階段的調查應該和成員國充分協商與討論後，並以第一階段的結論為基礎。

《美聯社》表示，對於外界指責大流行源於武漢，且因為官僚主義作歲與企圖遮掩導致疫情傳播等指控，北京總是迴避不願正面回應。