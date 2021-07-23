各國運動員抱怨東京奧運選手村設備太糟

本屆東京奧運會終於要開幕了，這場糾纏全國上下8年多的噩夢終於進入最後階段，但是讓人擔心的是最糟的時刻可能還沒到。即便如此，本屆東京奧運從申辦至今，已確定成為奧運史上最混亂、最怪異、最多醜聞、辦得最糟同時也是花最多錢的奧運會。這場為挽回日本311地震與福島核災創傷的運動，在政客盲目推動下有如311地震後延續的10年災難，整個幾乎是天怒人怨的過程，可能讓日本斷送掉未來數十年再次申辦奧運的機會。

奧運史上碰上麻煩的奧運會也不少，例如1916年柏林奧運因歐戰而停辦，1940年東京奧運與1944年倫敦奧運會也因二次大戰而未能舉行。另外，1980年莫斯科奧運受到美國與西方國家抵制，1984年換成蘇聯抵制美國洛杉磯奧運。但即便受到抵制的奧運會，大都還能順利舉行，成為主辦國與參與國的體育盛會，過程充滿著歡樂與喜慶的氣氛，從來沒有哪一屆像這次2020東京奧運如此災難連連。

最初主張申辦的是2011年4月當選東京都知事的石原慎太郎，當時日本剛發生311大地震與隨之而來的海嘯與福島核災，石原剛當選後力主申辦2020年奧運會，意圖藉此重振國民在巨災後的信心。（圖／美聯社）

東奧從一開始申辦就處處顯示逆勢而為的蠻勁，最初主張申辦的是2011年4月當選東京都知事的石原慎太郎，當時日本剛發生311大地震與隨之而來的海嘯，同時爆發福島核災，災難規模之大震驚全球。石原慎太郎剛當選後力主申辦2020年奧運會，意圖藉此重振國民在巨災後的信心，但當時日本政府災後重建工作困難重重，在缺乏民意支持的狀況下，石原一意孤行推動申奧，後來也獲得首相安倍晉三的支持。東京最後在2013年申奧成功，成為日本主辦的第4場奧運會。

才申奧成功不久，爆發了日本奧會會長竹田恆和向國際奧會委員行賄的醜聞，竹田因此被迫辭去奧會職務。接棒東京都知事石原主持申奧的新任知事豬瀨直樹也在申奧成功後因受賄問題辭職，最後還被判刑。申奧的另一位主要人物、擔任申奧評議會長的前首相森喜朗，則在申奧成功後發表了歧視女性的言論，輿論為之嘩然，最後也被迫辭去主持奧運籌委會的工作。至於被視為東京申奧最大支持者首相安倍晉三，則一直到去年因疫情處置不當，以健康理由辭職。

東奧尚未開幕，就已傳出有多名選手因染疫退賽。（圖。美聯社）

東京自2013年申奧成功後即失去3名主要人物，籌辦過程數年來亂象頻生，直到2020年又因新冠疫情被迫延期，最後一位最重要支持者安倍晉三也因辭職丟下爛攤子，在疫情中死拖活拖到今年，其繼任者菅義偉仍決定舉行。在先天不足的狀態下一味蠻幹，多年來人事更迭以致群龍無首，籌辦過程一團混亂。臨到舉行前又遇上疫情打擊，幾乎所有最糟的狀況都遇上了，歷史上恐怕再也不會出現如此混亂的主辦團隊與環境，辦出最糟糕的奧運會也是理所必然。

東京奧運籌委會從一開始就爆發幾個主要領導人因醜聞辭職下台或遭判刑，在群龍無首的情況下，籌辦過程又發生許多想像不到的意外與失誤。首先是申奧成功2年後發表東奧會徽被嫌難看又低俗，最後還爆出抄襲風波，只好重新設計。在奧會主場館設計建造上，因建造預算過高而招致民怨爆發，竟然在動工前毀約重來，重新招標後預算仍大幅超支，設計與施工品質飽受批評，一度打算放棄原設計再行重建。最後是預算左砍右砍勉強完成，卻又遇上疫情而延期舉行，整體花費再暴漲超過3成。外界估計，幾番折騰下來，東奧的花費大約會比最早預算增加一倍以上，可能會高達3兆日元(約合台幣7700億元)，將是奧運史上最花錢的一場奧運會。

東奧選手村的床舖是以紙板拼成，教練到選手瘋狂抱怨房間太小、設備簡陋，像回到中世紀，不像21世紀的日本。（圖／美聯社）

經過亂糟糟的籌備，東奧終於硬著頭皮舉行，但是一開始的聖火傳遞就一塌糊塗，許多傳遞聖火人士紛紛退出，聖火路線沿途還被反對東奧者噴水燒熄。奧運吉祥物與會場的佈置(其中有一項是空中高懸的大型發亮人頭)被認為怪異而恐怖，頒獎禮服被批評像居酒屋服務員制服，選手村床舖以紙板拼成，開幕式音樂作者遭爆出霸凌殘障人士的醜聞，讓不知情的選手們吃福島核食，與賽人員居住與管理混亂，開幕前不斷有人因染疫而退賽。所有人類想像得到與想像不到的麻煩不斷爆發，可以預期，一旦開幕後開始比賽，除了疫情的威脅，還不知會鬧出什麼光怪陸離的問題出來。

一場本來要拿來提振國民災後信心與弘揚國威、展示國家成就的盛會，已經踏入災難的深淵。東奧主辦單位放出話說：「不排除提前終止大會」，現在全世界都屏息以待，就看日本要撐到何時了。