短短兩個月內又發生第3起大規模斷網事件，多家航空公司、銀行與科技網站今天短暫當機，但下午已陸續恢復運作。

路透社報導，這次當機的網站包括達美航空（Delta Airlines）、好市多（Costco Wholesale Corp. ）、美國運通（American Express）、家得寶公司（Home Depot）等，其網頁都出現DNS（網域名稱系統）錯誤訊息。

雲端服務供應商阿卡邁科技（Akamai Technologies）已做出警示，在網站上指出服務「部分中斷」。

阿卡邁科技隨後推文：「我們已採取動作修復這個問題，目前看來，服務已恢復正常運作。」

跨國電腦技術公司甲骨文（Oracle Corp）則說，正密切關注這起與某家雲端DNS解決方案供應商有關，並影響到許多網路資源連線的全球性事件。其自身的雲端服務也受影響。

DNS服務會將一般人易懂的網域名稱轉換成機器易懂的IP位址，連上伺服器，並送回用戶請求的網頁到裝置上。

6月份全球社群媒體、政府和新聞網站曾數度當機。當時有若干媒體把矛頭指向美國雲端運算服務供應商出包。

根據斷線追蹤網站Downdetector，這次斷線約有3500名用戶回報Airbnb網站有問題，家得寶公司也有近1500名用戶回報問題。（譯者：楊昭彥）1100723