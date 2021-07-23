王浩宇在臉書貼出該確診者PO文與留言，怒問「乖乖待在家裡不要與人接觸，很難嗎？」 (圖／王浩宇臉書)

該確診者承認自己是同志，因跑摩鐵趴染疫還害母親重症，卻高分貝表示「多人連結沒什麼好丟臉」，還要求其他同志力挺他，結果慘被砲轟。(圖／翻攝臉書)

以台中家教男為源頭的中部男人幫特殊社交圈傳播鏈不斷擴大，桃園22日新增7名確診者也有5人屬於該社交圈，未料男人幫裡頭一位確診者日前才狂罵陳時中，隔2天後就因參加男人趴確診，事後還說「多人連結沒什麼好丟臉」，民進黨前桃園市議員王浩宇看不下去，截圖該確診者PO文：「乖乖待在家裡不要與人接觸，很難嗎？」

王浩宇22日在臉書貼出該名確診者PO文與留言，只見該確診者過往PO文痛罵陳時中噁心，「捫心自問乖乖放下交友軟體不要再約的有多首」、「多洗手，戴口罩，不出門，又有幾個落實」，豈料如今因跑摩鐵趴確診，還波及母親，不但染疫且陷入重症狀態。

該確診者事後在臉書PO文並附上自拍照報平安，表示自己十幾年來在舞台上也沒這麼紅過，呼籲大家勇敢做篩檢，更稱「多人連結沒什麼好丟臉，去汽車旅館也沒犯法，住飯店更是單純的事」，沒必要因為外界眼光而害怕出來篩檢，文末還說「同性戀會被別人看不起，就是因為自己人都不挺，別人又怎麼會看得起」，引來大批網友痛罵：「來看防疫破口的言論」、「自己不自愛，憑什麼要其他同志幫你掛保證」、「為何要把整個同志圈拖下水」、「害母親重症，結果還可以笑這麼開懷，大開眼界」、「誰跟你是自己人，爽的是你，少拉其他人下水」、「大家看不起的不是同性戀，而是你」、「這種心智、邏輯壞死，拖累同性戀，還希望人家挺你。最無辜的還是你媽媽」、「還講得很得意的樣子」。

王浩宇截圖該確診者PO文後也問「重點是有遵守防疫規範嗎？」，質疑該確診者前幾天才罵陳時中只會報數字，別人用軟體現約，結果自己過幾天就確診，連媽媽也感染變成重症，還承認自己是跑去汽車旅館多人連結「我就問乖乖待在家裡不要與人接觸很難嗎？」