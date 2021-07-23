為了解適度而習慣性的攝取咖啡，是否會增加心律不整的風險，以及前述關聯性是否受到遺傳的影響；美國加州大學研究團隊針對逾38萬名參與者，展開為期近5年的追蹤研究。結果發現，咖啡飲用量的增加不但不會提升心律不整的風險，反而至每天多喝一杯咖啡反而能降低心律不整的風險達3%，而人體對咖啡因代謝的能力也不會因遺傳變異而受到影響。

這項研究已刊載於2021年7月份的《美國醫學期刊內科》上。論文指出，咖啡做為全球消費量最龐大的飲料之一，對身體也能帶來頗多好處，如抗氧化與抗發炎，降低癌症、糖尿病、帕金森症的風險；甚至，咖啡還能降低總體死亡率。

然而，根據1980年代的一項小型觀察研究，其中建議人避免含咖啡因產品以降低心律不整的風險，從而引發對咖啡攝取的憂慮。即使近年來的研究，始終沒有足夠證據證實咖啡會增加心律不整的風險。

為了解適度、習慣性的飲用咖啡，是否會增加心律不整的風險；以及人體對咖啡因代謝的能力，是否因遺傳變異而受影響，進而讓部分人更容易產生心律不整的問題，研究團隊透國英國人體生物資料庫，針對386258名參與者進行平均4.5年的追蹤研究。

參與者的平均年齡為56歲，52.3%為女性。所有參與者必須填寫問卷，以獲取咖啡攝取量。依據咖啡量攝取的不同，研究團隊將參與者分為8大類，分別為：不喝咖啡的人、每天少於1杯、每天喝1杯、每天2杯、每天3杯、每天4杯、每天5杯，以及每天6杯以上。

結果發現，在研究期間約16979名參與者出現突發性心律不整。經過調整人口學特徵、併發症與生活習慣後；研究團隊發現每天習慣多喝一杯咖啡的參與者，心律不整的風險便下降3%。不論是心房纖維顫動、心房撲動，還是上心室心律不整，多喝一杯咖啡都能降低風險比達3%。

此外，研究團隊也針對能影響咖啡代謝的7種不同遺傳變異，分析遺傳的不同是否會改變飲用咖啡與心律不整的關係。結果發現，即使因遺傳不同而有著不同的咖啡因代謝能力，飲用咖啡也不會增加心律不整的風險，而前述因攝取咖啡因而帶來的好處，也不受影響。

研究團隊總結，這項研究指出，習慣性飲用咖啡的量越大，心律不整的風險就會越低。此外，遺傳也不會影響咖啡攝取量與心律不整的關聯性。過往建議減少咖啡因攝取以避免心律不整的建議，並沒有足夠證據足以證實。

《每日郵報》則指出，咖啡已被證實有利於肝病與糖尿病患者，還能讓每日熱量消耗增加約5%。研究證實，結合運動與每天攝取2到4杯咖啡，更有助於人們控制體重。至於咖啡攝取量應控制在多少才算安全？研究則建議一般人每天攝取量為400毫克以內。