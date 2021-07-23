莫德納22日晚間在官方推特宣布，已與台灣簽訂新的合約。（圖取自莫德納官方推特）

行政院昨（22日）宣布，已經完成追加購買3600萬劑莫德納疫苗的簽約，預計在今年第四季、明年、後年分批供應。莫德納22日晚間在官網宣布，已與台灣簽訂新的合約，官網文中指出，若取得相關授權據協議中指出，明年開始交付疫苗2000萬劑疫苗，2023年會再交付1500萬劑

莫德納22日晚間在官方推特宣布，已與台灣簽訂新的合約，在明（2022年）、後（2023年）間供應總計3500萬劑新冠疫苗，其中包含次世代追加劑型（booster vaccine candidate），以因應變異病毒株的威脅，並供應更多族群接種需求。

因應新冠病毒變種，台灣政府也加緊對外採購疫苗，加上之前已採購、正陸續到貨中的505萬劑莫德納疫苗，政府總計購買了4105萬劑莫德納疫苗。而這次的3500萬劑，是台灣今年購買500萬劑疫苗的追加合約。

蔡英文總統昨日表示，接下來，她也將持續緊盯莫德納疫苗的出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求。