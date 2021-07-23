颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」製作圖表，預測分析影響台灣風雨時程。（圖取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

中度颱風烟花緩步逼近，暴風圈逐漸接近台灣！氣象局指出，「烟花」強度有增強、暴風圈稍擴大趨勢，然暴風圈是否會觸陸待觀察，預估風雨影響最劇烈時間為今（23日）晚到明天上午。受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今早氣象局也針對台中以北9縣市發布豪、大雨特報。

根據氣象局05：30颱風預報顯示，烟花颱風中心在台北東南東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台灣中部以北、東北部地區及南部山區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部山區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨。

21日0時至23日5時出現較大雨量如下：新竹縣外坪五指371.0毫米，桃園市石門後池275.0毫米，苗栗縣鳳美271.5毫米，台北市大屯國小227.0毫米，宜蘭縣翠峰湖217.5毫米，新北市三峽210.0毫米。

今日台灣各地沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率；明日東半部有焚風發生的機率，請注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也於22日特別製作圖表，預測分析影響台灣風雨時程。文中指出，目前烟花導引氣流微弱，仍原地打轉中，但明天高壓東退後，烟花將開始朝台灣東北部海面前進，雖然暴風圈還是有觸陸的可能但颱風核心，預計會離陸地有段安全距離。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前預期，烟花北轉的角度頗大，加上一旦北轉，颱風會明顯加速，到時再偏掉的可能性，就不會太大，換句話說，一旦烟花動身北轉，大勢就底定。預計周五晚上～周六早上，烟花距離台灣最近，周日將更為北上，遠離台灣。

溫度方面，今天各地高溫約在30至34度之間，整體感受較為悶熱。各地低溫約26、27度。

紫外線方面，今天花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，台北市、新北市、台中市、南投縣為「中量級」，其他地區均為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天受颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏北風，各地降雨機率增，擴散條件佳，空氣品質普遍良好，明天各地均為「良好」等級。