香港01報導，鄭州長五公里的京廣路隧道於20日晚上僅5分鐘被淹平，大量車輛、人員被困。

鄭州救援人員於22日使用大功率抽水機排放隧道中的積水，水位逐漸下降，隧道口有大量被淹車輛逐漸顯現出來，呈現不規則狀堆疊，場景駭人。死傷難以估計。

京廣北路隧道和京廣南路隧道兩段合共長約4.9公里。由於隧道在5分鐘內迅速被淹沒，水位最高時一度達到6公尺，隧道口完全被大水淹沒，僅有小量近出口的民眾成功脫險。

現場圍觀民眾認為，離隧道口3、4公里的民眾將很難逃生，可能死傷嚴重。

隧道水位在21日才逐為消退。圍觀群眾拍攝到的影片顯示，車上和路邊都有屍體，有人驚呼，「車裡有屍體，都是一家、一家的」。

京廣路段自北向南三個隧道正在進行排水作業，其中京廣北路隧道車輛被淹情況最為嚴重。搜救人員使用攜帶2台子母式「龍吸水」抽水車、2台一體化泵車，展開抽排水作業，經過逾8小時作業後，排出超過1.8萬立方公尺水量。

陸媒引述官方消息指，目前隧道積水已造成2人死亡，死者於21日隧道排水時被打撈起來。

據《澎湃新聞》發布的尋找失聯者名單，其中兩名14歲的少年均在20日於京廣路交叉口隧道遭遇洪水後失聯。

鄭州大批警力22日趕赴現場，警方在附近區域戒嚴，禁止民眾靠近。