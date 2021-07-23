許多民眾對AZ疫苗的保護力抱持懷疑的態度，胸腔科醫師蘇一峰分享最新研究數據指出，英國大規模施打後發現，打2劑BNT可預防88.0%的Delta病毒株感染、打2劑AZ則可防67.0%的Delta病毒株感染，雖然兩者數據有差異，但研究者認為不管是哪個廠牌，打完2劑疫苗都能有效防護Delta變異株的感染，引發網友討論。

蘇一峰昨在臉書發文表示，新英格蘭醫學雜誌（NEJM）刊登來自英國大規模施打的研究，發現接種2劑BNT疫苗，可預防93.7%的Alpha病毒株感染，88.0%的Delta病毒株感染；打2劑AZ則能預防74.5%的Alpha病毒株感染，67.0%的Delta病毒株感染。

蘇一峰指出，研究者認為雖然2個疫苗之間有小差異，但研究結果顯示，打完兩劑疫苗都可以有效防護Delta變異株的感染。

醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」也分享該研究說，遇到Delta變異株，如果只打一劑疫苗受到的影響較大，但無論是打完兩劑BNT或兩劑AZ，都能有效應付Delta變異株，因此建議體弱族群，無論是打哪種疫苗，都應儘速完成兩劑接種。

貼文引起網友熱烈討論，「AZ要逆空高飛了嗎？（看向那些嫌棄AZ的人）」、「都可以防重症，WHO國際認可的都打起來」、「打完疫苗至少有抗體，期待9月份完成第二劑AZ疫苗接種。」但也有網友質疑，「原來BNT考90分跟AZ考70分是差不多的」、「差了20%」、「只有AZ和BNT比較，讓AZ看起來更像是配角和丑角」。