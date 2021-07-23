台北市長柯文哲。（北市府提供／游念育台北傳真）

中央宣布6月7日起接種新冠肺炎疫苗免費，不收取任何掛號費，新北市板橋區「張博揚小兒科診所」21日則在臉書中抨擊指揮官陳時中打算賴帳，哪有預算去補助掛號費，此事也引爆基層醫師怒火。疫情指揮中心指揮官陳時中昨(22日)急轉彎宣布「加碼補助」。對此，民眾黨立委高虹安昨晚在臉書質疑，政府永遠都不說清楚的疫苗施打預算規劃，不禁想問，「是否當初是為了與台北市府提出台北市民免掛號費疫苗接種政策做政治攻防，倉促之下做的政策宣導，讓柯文哲市長承受『收割中央政策』的罵名?」

陳時中昨天下午緊急宣布，除了原本的100元處置費外，還恢復診所醫師每打1針就給100元掛號費外，並加碼每超過500人次，就加發1.5萬元獎勵金。至於不到1天政策丕變，陳時中解釋，考量國人疫苗每天施打的量很大，增加醫療院所負擔，因此提高費用。

對此，高虹安說，陳時中立刻政策急轉彎 ，將原僅補助處置費100元、行政費40元的現行方案，修正為處置費100元、行政費100元，但是有醫生出面表示，過去其他類型疫苗接種都有處置費100元，加上掛號費100至150元，總計至少250元接種收入，數字攤開來算一算就知道，指揮中心現在提高的補助還是不夠當時蔡英文總統臉書承諾的40億元預算讓全民免費施打新冠疫苗，剩餘差價還是基層吸收。

因此高虹安不禁想問，「是否當初是為了與台北市府提出市民免掛號費疫苗接種政策做政治攻防，倉促之下做的政策宣導，讓柯文哲市長承受『收割中央政策』的罵名，我想大家心裡自有一把尺，就更不要提行政院在立法院還在審查預算時，陳部長就已片面宣布40億全民免費打疫苗的政令，至今，恐怕連蘇院長與陳部長都還搞不清楚40億全民免費施打疫苗經費計算方式從何而來？如何優化補助方案？從何改善診所吸收差價情況？」

高虹安呼籲，指揮中心應該重新調整處置費、行政費，且不是只提高至剛好250元，而是要參考業務負擔調整，讓基層診所有足夠的資源來面臨施打壓力等疫情下的所有綜合需求，將錢花在刀口上，而非讓基層醫療院在刀口上搖搖欲墜。