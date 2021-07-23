金管會公布最新裁罰案，指出昇億、上新、兆成3家保經公司未在5年期限內完成增資，資本額未達500萬元的最低門檻，且經限期改正後仍未改善，故依違反保險法規定予以撤照處分，為續去年7月底以來再度出現因資本額不足而遭撤照案例。

保險局副局長張玉煇表示，金管會為強化保經代公司風險承擔能力，2014年6月底修正「保險經紀人管理規則」，將最低資本額自300萬元提高至500萬元，並要求在修法前已取得執照的保經代公司，須在5年內完成增資，將資本額提升至500萬元的最低門檻。

金管會去年7月底據此首度開鍘，對於未依規定完成增資、且對要求說明置之不理的富貴人保經、長春國際保經、鳳翔保代3家保經代公司予以撤照處分。而昇億、上新、兆成3家保經公司則要求限期改正，昇億需在去年8月底、上新及兆成則需在去年底前完成增資。

不過，上述3家遭「留校察看」的保經公司，依然未在期限內完成增資，迄今實收資本額仍為300萬元，且昇億保經有任用經紀人離職後未於15天內申報並撤照、兆成保經未回應書面通知陳述意見狀況，因違規情節重大，依違反保險法規定廢止許可、並註銷執業證照。

據保險局統計，國內截至22日共有309家保經及281家保代公司，上新保經登錄7名業務員，昇億及兆成則各登錄2名業務員。張玉煇強調，保經公司應確實遵循保險法相關規定並強化法遵機制，以維護消費者權益及健全公司經營。