台橡(2103)上半年營收167.38億元，年增率近4成，業績表現強勁，展望下半年，執行長蔡偉強維持先前的看法，下半年最近新一波疫情影響，尤其東南亞有顯著升溫，也影響到越南廠，對下半年帶來不穩定的因素，但歐美經濟復甦，會有穩定成長，在多空互抵後，認為整體市場需求還是保持穩定。

台橡今年第1季表現強勁，毛利率站上24.41％，歸屬母公司業主淨利8.97億元，創下2012年第1季以來最高，主要市場穩健恢復，各產品線及終端市場需求都不錯，市場面供應鏈也是吃緊狀況，天然橡膠跟丁二烯有較大利差空間，另外，轉投資事業亦帶來貢獻。

針對有輪胎廠關閉中壢廠及美國反傾銷對台橡影響，蔡偉強指出，美國反傾銷去年已經開始，客戶都有做調整，把產能策略性調整到其他工廠，降低提高稅率的影響，同時，台橡也為其他客戶補足國外供應缺口，反而透過反傾銷增加訂單。

台橡越南鞋材廠一年7000噸設計產能，主要從岡山轉移高階鞋材生產線，就近供應越南客戶，策略上越南廠很重要，去年因為疫情，製鞋受疫情影響嚴重，市場需求大幅下降，台橡越南廠沒有營運，做認證工作為主，今年第1季開始營運，單季做到損平點。

最近一個月越南疫情轉為嚴重，政府限制很多，北越到南越客戶群有好幾家停止生產。台橡超前部屬，員工住在廠區以符合政府規定，越南廠還是有在生產，只是因為因為客戶變化會影響生產狀況，變成無法掌握，6月中旬的確有受到衝擊。

面對下半年市場不確定，台橡採取一些策略，像是平衡整個地區別銷售，先進材料有三區可以做區域性平衡，合成橡膠主要在亞洲及大陸，透過客戶別操作，將疫情影響降至最低。

台橡南通實業去年建置的SDBS生產線，已經建廠完成，今年投入生產，主要提高SDBS質量極高的技術，導入最新製造流程，量產高級配方產品，針對醫療、汽車高級應用面及特用薄膜等。醫療產品認證時間長，還是長期發展重點。南通營運目前比去年同期好，加入第三條年產能2萬噸產線，今年上半年約增加8000到9000噸，產能利用率相當高。

台橡在印度轉投資ISRPL延續去年下半年表現，第1季認列獲利1.8億元，第2季原先保持強勁，5月因疫情有降載生產，影響產能約10％左右，但整體還是相當不錯。