外資商仲世邦魏理仕(CBRE)接受泰豐輪胎委託，將以股權處份方式出售持有泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司100%股權，股權交易案主要土地資產4.4萬坪，底價100.44億元，預計8月18日開標。

本案住宅區土地近27000坪，工商綜合區土地逾17000坪，合計總土地面積逾4.4萬坪，區內生態綠地已完成建置，緊鄰本案現有大型量販店亦穩定營運中。

近年中壢市區大面積土地稀缺，而機能成熟完善，交通便捷的土地更是一地難求，本標售案除立地條件極佳外，同時受惠於機場捷運延伸線工程，未來桃園市政府計劃將中壢車站打造為大型共構車站，因此也勢必帶動該區域積極轉型與快速發展。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，本標售案除位處中壢區最佳核心地段外，並臨近泰豐公園綠地及內壢交流道，兼享中原大學商圈便利繁榮機能及便捷快速的交通。且本案基地面積廣大遼闊，未來必然可開發興建出中壢地區最具代表性的大型指標個案，也相信此次國內外各大建商及投資機構競逐。

世邦魏理仕指出，泰豐輪胎此一4.4萬坪的土地資產標案，地點位於桃園中壢地區核心位置，緊鄰內壢交流道，近中原車站及中壢車站，旁有大型量販店及醫療機構，交通便利，基地也鄰近中原大學及中原夜市商圈，為中壢區最成熟便捷的發展區域。