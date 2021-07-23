數位科技蓬勃發展，加速金融業推動數位轉型。集保結算所身為台灣資本與貨幣市場大後台，擁有豐富多元的市場數據，在推展金融服務的數位轉型之際，亦因應國際監理科技發展趨勢，對於不同的三時期需求建立有效而精準的監理機制，協助監理機關接軌國際。

集保董事長林修銘指出，集保近年推出集保e存摺、股東e票通、ESG資訊平台、債票券交易單據區塊鏈及Open Banking 2.0等數位金融服務，希望藉此提升台灣金融市場運作效率。考量金融科技與監理科技為一體兩面，在加速數位轉型之際亦積極投入監理科技發展。

集保推展的監理科技歷經三時期，1.0時期以調閱資料為主，透過資料庫關聯性設計、編製統計資訊，協助主管機關市場監理與預警。2.0時期為監理申報與查詢平台模式，使業者直接在平台申報、監理機關在線上查詢。

集保指出，2.0時期分別建置境內外基金、境外結構型商品、AML防制洗錢及打擊資恐、CTP公司負責人及主要股東資訊，及STO具證券性質的虛擬通貨等申報公告平台。3.0時期則進入大數據監理時代，將核心系統的資料彙整於大數據資料庫。

集保表示，2018年起彙整股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，依主管機關風險控管角度彈性設計視覺化、互動式儀表板，並發展出保險業國外投資、票券市場、基金市場、電子投票、股務稽核等監理資訊，提供監理機關使用。

而甫於6月底上線的「票券監理申報機制」，首創採用國際監理機關倡導的顆粒化（Granular）資料申報，將不同屬性或面向的細緻化資料往下切割與分類，資料顆粒化越細則涵蓋面越廣，有利於資料重組、探勘與分析。

林修銘指出，上述的顆粒化資料申報，需將巨量資料進行串接、清洗及核對等程序，對集保開發團隊為頗大挑戰。因此，在建置數位監理機制的過程中，專案團隊從規畫到IT，除了API外均自己做，以從中培養更多監理科技人才。