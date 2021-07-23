現今網路世界發達，即便是普通素人，只要靠著拍影片、美照或作風夠大膽，就有機會一炮而紅，甚至踏入演藝圈發展。不過，在20多年前，網媒尚未成熟，對於擁有明星夢的少男、少女來說，想成為鎂光燈焦點，往往必須就讀演員學校，透過培訓一步步往上爬，或是被星探發掘，也因此衍生出不少悲劇。

2004年5月23日，年僅22歲的嫩妹黃姿蓉剛和閨密從泰國返台，幾個人約好在台北市南西商圈碰面，滿心期待地要剛洗出來的照片；奇怪的是，姊妹淘當時約好下午4點見面，約定時間快到時，姿蓉突然打電話說「臨時要跟朋友去談事情」，接著便失去音訊，就連手機也轉成關機，讓幾位閨密相當擔憂。

直到晚上8點，姿蓉終於回了電話，但她的聲音卻不太對勁；好友回憶，姿蓉當時說話有氣無力，甚至沒辦法好好回答問題，問她人在哪裡也只說「我不知道我在哪裡」；發現狀況不尋常後，一名閨密機警詢問「妳被灌藥了嗎？」對方隨即回應「對！」但她不知道自己身在何處，也看不見外面的情形。

女子失蹤前曾和一名陌生男子攀談。

聽完姿蓉敘述，幾位大女孩知道好友出事了，不敢掛上電話，孰料下秒一名陌生男子接過電話，聲稱他看到姿蓉在路邊嘔吐，似乎是喝醉了，才好心把她帶回家，隨即和一行人約在台北車站旁的新光三越碰面。閨密按照指示前往現場，左等右等就是看不到姿蓉的身影，驚覺事態嚴重，只好衝到派出所報案。

由於姿蓉失蹤不滿24小時，加上不是親人報案，所以當時沒有警察願意受理，閨密一行人連跑了3間派出所仍徒勞無功，直到凌晨0時許電話中斷，就再也打不通。經過姿蓉家人報案，警方終於展開調查，然而案件始終沒有進展，胞兄只好找上刑事警察局求助，最後雖然抓到凶手，但姿蓉至今仍下落不明。

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