台南1名女子小芳（化名）因不滿老闆男友出軌女助理，去年10月起不斷在臉書社團上PO文謾罵小三，內容包括「小三爬床爬好爬滿」、「祝妳跟男友2人爛」等內容，遭對方控告妨害名譽；法院認為文章中雖沒有寫出小三全名，但根據上下文足以辨別身分，判拘役30天，並賠償對2萬元，可上訴。

判決書指出，小芳因為懷疑男友出軌另名女子，心生不滿之下，在去年10月5日在臉書貼出男友與小三的合照，並PO文指出「神明告訴我，這女助理很愛爬男人的床，她見我日子過得好，竟想替代我的位置，老闆男友也接受跟她搞曖昧」，還說小三心機很重，「爬床爬好爬滿」；該小三看見發文後提告。

該小三說，小芳之後仍不斷發文詛咒她，例如說「祝男友與小三兩人爛」，讓她身心受創，向小芳求償20萬並要求在網路社團PO出道歉啟事3天；小芳在法庭上則辯稱PO文中沒有寫出全名，也有將臉蓋掉，甚至說小三每周與男友一起出遊，完全不像精神受損。

法官一審認為小芳的PO文仍有寫出對方部分姓名，且根據上下文也能判斷出身分，足以貶損對方名譽與社會評價，刑事部分判處拘役30天，得易科罰金；民事部分則須賠2萬元精神賠償；此外，法官認為若張貼道歉啟事，反而讓此事更加流傳，反倒再傷小三名譽，因是判不必刊道歉啟事，全案可上訴。