Vakcíny z 🇨🇿 pro 🇹🇼. Po dalším telefonátu s ministrem zdravotnictví @adamvojtechano budu s mírným optimismem čekat na výsledek pondělního (26.7.) jednání vlády. — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) July 22 2021

2020年8月曾來訪台灣的捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil），22日在推特上證實捷克正討論贈送台灣新冠肺炎疫苗，預計將於26日開會討論。如果屆時拍版贈送，將成為立陶宛、斯洛伐克之後，又一個歐洲國家宣布捐贈台灣疫苗。

維特齊在推特上表示，在與該國衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）通話後確認，捷克政府將於26日在會議中討論贈台疫苗事宜；而維特齊本人則是樂觀看待會議結果。

在捷克有意對台伸出援手之前，人口不到300萬人的波羅的海國家立陶宛，也宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，預計9月抵台。當時，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特上表示，「儘管數量有限，但我很驕傲立陶宛能和台灣民眾團結一致，共抗新冠肺炎疫情」；近日，台灣更傳出將在立陶宛設立代表處。

無獨有偶，歐盟15日也正式宣布，歐盟成員迄今已捐贈逾300萬劑的新冠疫苗給全球各個國家，部分運費將由歐盟買單；其中，斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣，讓該國成為第二個向台灣提供疫苗的歐盟成員國。

據了解，斯洛伐克此舉是為了回報台灣於2020年捐贈70萬個口罩給該國。2020年斯國疫情嚴峻，當時台灣中央與地方政府都捐出口罩協助抗疫；如今，台灣疫情升溫，斯國早在2個月前就表達捐贈疫苗的意願。