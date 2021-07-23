近日東奧開幕在即，名模瑞莎日前應景換了臉書大頭貼，邊框寫著「中華隊加油」，沒想到引來部分網友不爽，遭到酸民的出征。對此，國民黨台北市議員羅智強怒批，1450真的是有病，瑞莎喊中華隊加油，竟然也被出征。

瑞莎21日在臉書換上寫有「中華隊加油」的邊框大頭貼，熱情的心意卻被部分網友潑冷水，說：「台灣隊，誰跟你中華」，另外也有人緩頰說：「中華隊台灣隊都好，不要像某些人只會扯後腿就好！」眼見無意間挑起紛爭，瑞莎無奈回：「我只是想要多多支持我們去參加奧運為國爭光的台灣選手們」，並加上微笑及雙手合十的表情符號，瑞莎22日又自製了寫上「台灣加油」的新大頭貼，讓粉絲非常心疼。

對此，羅智強昨（22日）在臉書發文表示，不喜歡「中華隊」，那應該是要去出征總統蔡英文，問蔡怎麼不改中華民國，怎麼不改「中華台北」，還有怎麼不把華航的「China Airlines」改掉，今天台灣的國號是中華民國，中華隊就是台灣的驕傲。

羅智強痛批，欺騙獨派又放棄台獨的是蔡英文和民進黨，不是一心為台灣選手加油的瑞莎，民進黨既改不了名，又煽動台灣人民仇恨自己的國號，要整個台灣社會一直在無意義的循環裡面打轉，這種台獨謊言，何時可以休？

大批網友也在其po文底下留言表示，「1450的水準也就只有用鍵盤打嘴砲而已啦！有種就跟沖沖沖（蘇貞昌）拿掃帚出去打獨立建國戰啊」、「把國家直接改成台灣啊！民進黨不是一直以來如此訴求，為何完全執政後反而絕口不提」、「1450就是有意識形態的病呀」，藍委洪孟楷也留言表示，「我中華隊我驕傲」！