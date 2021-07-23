烟花颱風進度緩慢，目前中心在台北東南東方海面，暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，氣象局預計颱風強度稍增強，且暴風圈又擴大的趨勢，而氣象局長鄭明典今早發文分享北轉的時間點，並直呼該是檢驗模式能耐的時候了。

氣象局長鄭明典今早在臉書分享「烟花颱風」的衛星雲圖，只見烟花颱風的颱風眼又大又圓，還十分清晰，讓不少網友留言直呼，「看起來好嚇人」、「烟花是不是戴了放大片，這眼這麼大正常嗎？」、「這個颱風眼好大顆，怪嚇人的」。

【LIVE直播】烟花暴風圈逼近！颱風最新動態 氣象局記者會說明｜2021.07.23

鄭明典也說，天亮了！根據氣象局的颱風模式，預測烟花颱風約在8點前後會開始往西轉北北西移動，該是檢驗模式能耐的時候了。他並提醒大家，還是要注意氣象局發布的颱風警報和颱風消息。

根據氣象局最新資料顯示，烟花颱風的中心在台北東南東方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象局也提醒，受到颱風外圍環流影響，今台灣附近各海面風浪偏大，北部、東半部（含蘭嶼和綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生；西半部、東北部、東部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門宇馬祖易有8至10級強陣風，請特別注意。