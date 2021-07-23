7月20日暴雨後，鄭州市京廣北路隧道幾乎完全被水淹沒。京廣快速路隧道是唯一一條貫穿鄭州中心城區南北的快速通道，長達5公里。新京報22日報導，據附近商戶介紹，積水一度沒過隧道上方橫梁，隧道入口的攝像頭淹沒在水下，隧道中的水面與路面持平，橫梁上還殘留著漂浮上來的綠化帶中的冬青。

猛獁新聞報導，親歷者楊女士表示，她的車開出隧道30、40公尺，看到出現積水時便準備逃跑，打開車門一瞬間，水便沒過脖子，於是順著車門爬到車頂後抓住隧道欄桿，得以脫險。回想起當時情況，楊女士哽咽著感嘆：「真是九死一生，希望所有的人都安全」。

據財新22日報導，從京廣路搶險現場負責協調的鄭州市城市隧道綜合管理養護中心工作人員處了解到，京廣路隧道積水已造成兩人死亡，其中一人在北段隧道路口，為女士；另一人在南段路口。

三峽晚報今報導，在20日的鄭州暴雨中，鄭州市內多個隧道出現沒頂情況。

北京日報今報導，被淹沒的京廣路隧道水位預計於今（23）日中午排盡。

正觀新聞今報導，目前有上百名志願者在鄭州京廣路隧道附近疏導交通。據福華街街道黨建辦主任邱建輝介紹，附近共有180名志願者，協助救出100多輛車，目前京廣路基本保持暢通。