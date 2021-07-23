金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，截至21日，防疫保單承保件數已達1015萬件、保費收入66.73億元，合計7月迄今大增近209萬件、16.43億元。理賠件數突破1.8萬件、理賠金額達14.23億元，亦較6月底暴增9108件、7.33億元。

其中，因理賠條件寬鬆而熱賣到緊急停賣的台產防疫保單，截至21日已核保達401萬件、保費收入19.18億元，但理賠件數及金額持續增加，累計理賠件數達1.19萬件、理賠金額11.53億元，7月迄今已跳增逾5900件、5.72億元，達保費收入的約6成。

對於台產防疫保單是否已逼近賠錢邊緣，保險局副局長張玉煇表示，仍須視各項成本、附加費用計算，損益狀況應由公司說明。同時，台產防疫保單目前仍積極洽商再保公司，意即承保風險仍由台產自行承擔，但公司尚有其他獲利保單可支應。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗接種險持續熱銷，截至21日總承保件數達196萬件、總保費收入約5.67億元，短短1周便熱賣39萬張、1.12億元。不過，理賠件數61件、理賠金額達219萬元，1周內便激增31件、近119萬元。