氣象局課長林秉煜表示，烟花颱風目前在朝西北西方向移動，暴風圈將進入東部海面。下雨情況將持續到明天，今晚到明白天颱風最接近台灣，因此降雨會更明顯。北台灣地區會出現局部豪雨的狀況發生，低窪地區恐有積水、淹水。

林秉煜也說，從未來移動的過程來看，暴風圈可能稍微掠過，特別是東北角的地方，不過因為目前還有距離，因此發布陸警的機率較低，至於脫離海警的時間，可能要到明天下半天或周日了。

中颱烟花發呆1天後，終於開始小跑步，彭啟明今發文表示，烟花的結構超完美，簡直是教科書等級。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

氣象達人彭啟明今早在臉書分析烟花颱風的動態說，烟花颱風的結構真的是一個Perfect Storm（完美風暴），簡直是教科書上的經典颱風，又圓結構又好。「對我們來說，要說很感恩，沒來台灣真好」。

彭啟明表示，緩步的烟花颱風，開始準備要小跑步了，但還是頗慢。從氣象局的路徑來看，暴風圈清楚的碰觸不到陸地。今天中部以北的降雨，空檔間隔會縮短一點，雨勢稍強、風速會比昨天略強，晚上到周六清晨最接近北部，雖不侵台，還是要留意。

貼文引起網友討論，不少人留言說，真的是天佑台灣，烟花是很棒的颱風，只為台灣帶來豐沛的雨量，但沒有帶來什麼可怕的災害。