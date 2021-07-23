氣象局課長林秉煜表示，烟花颱風目前在朝西北西方向移動，暴風圈將進入東部海面。下雨情況將持續到明天，今晚到明白天颱風最接近台灣，因此降雨會更明顯。北台灣地區會出現局部豪雨的狀況發生，低窪地區恐有積水、淹水。
林秉煜也說，從未來移動的過程來看，暴風圈可能稍微掠過，特別是東北角的地方，不過因為目前還有距離，因此發布陸警的機率較低，至於脫離海警的時間，可能要到明天下半天或周日了。
氣象達人彭啟明今早在臉書分析烟花颱風的動態說，烟花颱風的結構真的是一個Perfect Storm（完美風暴），簡直是教科書上的經典颱風，又圓結構又好。「對我們來說，要說很感恩，沒來台灣真好」。
彭啟明表示，緩步的烟花颱風，開始準備要小跑步了，但還是頗慢。從氣象局的路徑來看，暴風圈清楚的碰觸不到陸地。今天中部以北的降雨，空檔間隔會縮短一點，雨勢稍強、風速會比昨天略強，晚上到周六清晨最接近北部，雖不侵台，還是要留意。
貼文引起網友討論，不少人留言說，真的是天佑台灣，烟花是很棒的颱風，只為台灣帶來豐沛的雨量，但沒有帶來什麼可怕的災害。
文章來源：彭啟明臉書
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