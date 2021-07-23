小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。行庫主管指出，美債殖利率跌到令人「跌破眼鏡」，行庫不願意再等、趕快賣債，也是因為美國公債殖利率的走勢愈來愈詭異，利率一直在市場通膨預期和聯準會的信心喊話間拉鋸，誰也沒把握哪天公債利率又再度大反彈，所以能賣就賣，之後再找機會補貨，免得受到價損衝擊。

【1】美債殖利率跳水 行庫布局逆轉

國銀原本苦等10年期美債殖利率站上1.5～1.7％進場補貨，不料近兩周美債殖利率「大跳水」，最低甚至跌破1.2％，連1.1％都可能失守，使各大行庫布局大逆轉，「買債」變賣債，搶先實現獲利、能跑則跑，免得夜長夢多。

【2】前所未見！ IC缺爆 產品報價逐月調整

微控制器（MCU）廠凌通22日舉行股東常會，針對未來市況，凌通總經理賈懿行表示，下半年訂單持續暢旺，使目前訂單動能相當吃緊，值得注意的是，目前狀況已經嚴重到產品單價出現過去沒發生過的「以月為單位的報價模式」，廠商並預期，下半年需求仍將維持強勁水準。

【3】台灣二極體、MOSFET廠 迎漲價潮

東南亞新冠肺炎疫情持續延燒，使IDM大廠產能無法全力運轉，在下半年傳統旺季效應下，5G、車用等訂單持續湧入。最近供應鏈更傳出，東芝（Toshiba）、英飛凌（Infineon）等IDM大廠供貨量能僅剩下三分之二，更有部分大廠暫停回報交期，其中，又以二極體及MOSFET等供貨狀況受影響的程度最大。

【4】台塑化董座：油價上攻8字頭 怎麼看都會漲 下半年利多

台塑四寶股東會陸續登場，22日由台塑化率先召開。因近期國際油價震盪起伏，後市引發投資人關注。台塑化董事長陳寶郎直言，下半年原油供需缺口浮現，「怎麼看，我們都認為油價會上漲」，預估下半年布蘭特原油在70～80美元／桶間震盪，有利台塑化下半年營運；尤其，第三季邁入傳統旺季，油價可望上看75～80美元。

【5】鴿派大勝！ 歐央暗示貨幣政策長期寬鬆

歐洲央行（ECB）周四召開決策例會後一如市場預期按兵不動，基準利率維持不變，疫情緊急購債計畫（PEPP）總規模保持於1.85兆歐元，未來將加速購債，PEPP措施至少會實施到2022年3月，且中期通膨未達2％目標前不會升息，暗示貨幣政策將長期寬鬆。