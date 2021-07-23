國產高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，卻引發質疑聲浪，國民黨主席江啟臣更按鈴申告失職官員。國民黨前立委孫大千今(23日)提出4個問題，並直言「衛福部如果持續用揠苗助長的方式來圖利國產疫苗，最終只會賠上台灣人民對於國產疫苗的信任」。

孫大千在臉書說，如果不是其中有鬼，為什麼要遮遮掩掩，偷偷摸摸的呢？他提出4項質疑，分別是如果真的對國產疫苗這麼有信心，衛福部為什麼不能夠比照全球通用的標準，來進行EUA的審查呢？衛福部為什麼不能夠依循美國的慣例將EUA的審查過程全程公開呢？

孫大千更問，如果真的對國產疫苗這麼有信心，負責審查EUA的食藥署同仁的手臂為什麼都不願意留給國產疫苗呢？為什麼名列第二類優先施打名單中的丁怡銘們，會搶著去打莫德納，而不願意等著接種國產疫苗呢？

關於疫苗產業，孫大千指出，未來將會成為國家安全的戰略產業，政府除了必須投注更多的資源和技術來整合疫苗國家隊之外，更應該嚴格把關，謹慎審查，來保證國產疫苗的保護力和安全性，且病毒持續不斷地在變種，可以預期的是，未來每年台灣人民都可能必須施打新一代因應變種病毒的疫苗，國產疫苗應該仿效美國的Novavax和法國賽諾菲疫苗的精神，雖然沒有趕上第一代疫苗的開發，但是卻鍥而不捨的進行研究試驗，終於成為次世代疫苗的佼佼者。