1名林姓網友日前遇到外送員稱尿急欲借用廁所，他拒絕說「我是無接觸取餐，妳在鬧？」對方之後說能否將餐點放在1樓，他則再次拒絕並說如果對方真要如廁，使用後需全部刷乾淨，言行引發討論；而其他網友則掀出他過往事蹟，原來他曾做過不少荒謬事，包括用壞公司電路板後躲在超商哭、上班1個月躲廁所49個小時等，算小有名氣的網路紅人。

該林姓網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前遇到1名女外送員稱尿急，向他借用家中廁所，他當下認為防疫期間不願借用，「而且我選的是無接觸取餐，妳在鬧？」之後對方說能否將餐點放在1樓，他則怒嗆不想從5樓下樓拿餐，「妳尿急關我什麼事，根本是不想爬樓梯吧」，他最後說可以借用廁所，但對方必須使用後將廁所「刷乾淨」。

男子拒借外送員廁所，並說對方若真要如廁，使用後需全部刷乾淨；其他網友則掀出他過往事蹟，原來他曾做過不少荒謬事。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該林姓網友說，最後該外送員只好乖乖上樓送餐、沒有借用廁所，他則在PO文中繼續嗆對方「我訂的餐不便宜，還敢給我甩態！」怒批對方素質要再加強；PO文一貼出後，有其他網友掀出該網友奇葩的舊事，原來該林姓網友曾在臉書自曝因為焊壞公司的電路板，下班時把電路板藏起來，之後躲在超商哭。

而該林姓網友的荒唐事蹟還不只這1件，他還曾自曝某個工作1個月上班22天，有49.5個小時都待在廁所內，遭到當時公司扣薪，他事後不滿PO文控訴公司，反遭眾多網友罵薪水小偷；如今他又因痛罵外送員引起網友關注，不少人留言說「電路板還公司了嗎？上班還有繼續躲廁所嗎」、「沒梗不要硬想話題吸引注意，尤其是讓人無限白眼的話題」、「餐點沒有很貴，絕對不會超過被你焊壞的電路板價格」。