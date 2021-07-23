台驊前7月加碼投資陽明 每股均價60.3元 09:002021/07/23 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台驊（2636）22日發布重大訊息，基於財務性投資，提高資金使用效益，在今年1月18日～7月22日累計取得4900張陽明股票，每股平均價格60.3元， 交易總金額為2億9546.9萬元。 總計迄今，陽明累積持有陽明約1.91萬張，金額逾26億元，持股比例0.57％，其中有1萬張為私募普通股，尚未公開發行。 除了持有陽明，台驊也有投資長榮、捷迅等航運股。 7月千度以下不採夏月電價 最多省656元 外資買超357億 史上第六高 #捷迅 #陽明 #長榮 #台驊 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《紡纖股》宏遠現增價每股10元 H1轉盈、H2更好 17:242021/07/22 財經 電子股領軍 台股早盤漲逾200點 鴻海、聯電完成填息 09:072021/07/22 財經 台股收紅漲113點 航運繼續殺 長榮、陽明重摔逾7％ 13:412021/07/22 財經 超級航運周翻船 貨櫃三雄 市值單日蒸發1,818億 04:102021/07/22 財經要聞 醫美巨頭愛美客 擬申請赴港上市 04:102021/07/23 全球財經 拜登打擊運價開第一槍 9家航運商剉咧等 長榮、陽明入列 11:122021/07/22 財經 美股四大指數跳高 台股早盤反彈逾百點 09:292021/07/22 財經 券商H1海賺 年飆近三倍 04:102021/07/23 財經要聞 傳大陸嚴懲滴滴 最重恐下市 04:102021/07/23 全球財經 屏東鴛鴦賊竊電線 夫遭活活打死 04:102021/07/23 社會新聞 陸港觀盤－審視基本面 聚焦潛力產業 04:102021/07/23 全球財經 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 要聞 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 東奧》屢爆確診又沒觀眾 為何堅持要辦？承擔不起可怕的經濟損失 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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