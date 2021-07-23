台驊（2636）22日發布重大訊息，基於財務性投資，提高資金使用效益，在今年1月18日～7月22日累計取得4900張陽明股票，每股平均價格60.3元， 交易總金額為2億9546.9萬元。

總計迄今，陽明累積持有陽明約1.91萬張，金額逾26億元，持股比例0.57％，其中有1萬張為私募普通股，尚未公開發行。

除了持有陽明，台驊也有投資長榮、捷迅等航運股。

7月千度以下不採夏月電價 最多省656元
外資買超357億 史上第六高
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