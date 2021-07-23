高雄市路竹區高11線道路23日凌晨近2時發生一起自撞死亡車禍！33歲高姓男子騎機車路經高11線道路，因不明原因自撞路燈，高男人、車重摔倒地，後腦大量出血、機車嚴重毀損，一對蔡姓夫妻駕車路過發現緊急報警，並對高男進行CPR急救，待救護車抵達將他送醫救治，不過高男因傷勢嚴重，經搶救後仍宣告不治。

這起車禍發生在路竹區偏鄉地區，一對海軍退伍的蔡姓夫妻於23日凌晨近2時，駕車經過路竹區高速公路旁高11線道路時，發現馬路中央橫停一部撞爛的機車，一名機車騎士倒臥血泊中，2人立即下車察看，海軍退伍的蔡姓駕駛見狀後，見騎士情況危急，立即報警求助並當下將從軍期間學過的心肺復甦術，對高姓騎士進行急救，搶救過程還不停說：「拜託你撐著！」

蔡姓男子在高姓傷者稍有意識後，從他衣服口袋找到手機，試圖聯繫高男家屬，但手機卻被鎖住無法開啟，蔡靈機一動下，以高男手指指紋開啟手機暗鎖，順利連絡上高男妻子。

警消趕到接手搶救高男，心急如焚的高男妻子不久也開車帶著3名幼兒趕抵車禍現場，見丈夫倒臥在血泊中進行急救，焦急的站在一旁，救護車將重傷的高姓騎士送往醫院搶救，但高男因傷勢過重，經搶救後宣告不治。

警方表示，為釐清高姓男子自撞原因，已對他進行抽血了解是否有酒測，全案警方深入調查中。