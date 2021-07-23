【LIVE直播】東京奧運開幕在即 聖火抵達終點儀式｜2021.07.23

東奧最後一棒火炬手依照慣例在開幕日揭曉，擔綱者為歌舞伎明星中村勘九郎，他負責23日點燃聖火台的神聖儀式。中村勘九郎今年39歲，主演2019年NHK大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》，扮演日本「馬拉松之父」金栗四三，馬拉松後來一直都是日本非常受歡迎的運動。日本職棒3位傳奇人物包括軟銀鷹會長王貞治、巨人榮譽教練長島茂雄、退役球星松井秀喜也將參與聖火傳遞。

聖火於今年3月25日從福島縣開始傳遞，7月9日到達東京，繞行東京都內之後於23日上午來到東京都廳前的市民廣場，舉行聖火傳遞抵達儀式，最後在國立競技場前由最後一棒火炬手點燃聖火台。這次的奧運雖是多災多難、反對聲浪強大，但2016年里約奧運同樣有數次反對者以滅火器偷襲聖火的事件，最後里約奧運仍然獲得成功。至於聖火熄滅的意外在2012年倫敦奧運也發生過，日本則是有部分聖火傳遞者退出的風波。

東京成為亞洲唯一舉辦過兩次夏季奧運的城市。與日本長期有領土糾紛的俄羅斯，這次遭到禁賽而改用ROC隊名，南韓也撤除選手村裡的反日標語。日皇德仁、美國第一夫人等元首級人物都出席開幕，在本屆奧運延後與續辦的爭議中，美國奧會一直擁有很大影響力。

為迎接2020年東京奧運，大河劇特地從2016年以來的《真田丸》、《女城主直虎》、《西鄉殿》等歷史大戲之後穿插2019年的《韋駄天～東京奧運故事～》體育歷史劇（講述1964年東京奧運之前的故事），不料奧運延後一年，結果2020年開始的大河劇又改回古裝劇《麒麟來了》。