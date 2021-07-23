高端疫苗19日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），引發各界關注。國民黨立委洪孟楷表示，衛福部部長陳時中以「審查錄影妨害專家表意權」為由，拒絕比照美國公開疫苗EUA過程，足見「心裡有鬼」，國產疫苗簽約神秘價格還比進口疫苗高，被懷疑是合理的事，「民進黨政府平時在愛把美國標準怎樣掛在嘴邊，但對自己不利的事情，馬上就換一套標準！」

洪孟楷22日在臉書發文痛批，陳時中認為「審查錄影妨害專家表意權」，但這根本就是心裡有鬼，可見民進黨政府平時在愛把美國標準怎樣掛在嘴邊，但對自己不利的事情，馬上就換一套標準。

洪孟楷質疑，疫苗審查是科學問題，美國在審查莫德納與BNT都是在經過三期人體實驗後得期中報告才批准EUA緊急授權審查，且審查過程完全公開、全程直播八小時，難道美國的專家學者會因會曝光而妨害專家表意權？反觀台灣的國產疫苗，到現在只有二期期中報告就要直接進入EUA審查，那三期人體實驗呢？難不成要台灣30到45歲的年齡層來當嗎？

對此，洪孟楷痛批，更弔詭的是防疫最高指揮官竟想用這理由來搪塞全民監督，到底是在害怕什麼；國產疫苗爭議不只這一樁，審查團隊在5月中一半的專家學者被換掉，也沒說出個理由、還有國產疫苗簽約時，價格神神秘秘，最後問出一劑竟要811元，跟價格比較高的BNT差不多，還遠超出莫德納與AZ，但國外這些疫苗都有經過三期，還沒那麼貴，難道不能懷疑嗎？