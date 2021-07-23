裝潢問題大集合

買房擁有自己的家，是許多人的夢想，一步步打造屬於自己的空間，實現理想美宅夢想，那種成就感更是難以言喻，但這過程其實充滿各種「眉角」！

不管你是辛苦工作存下一筆錢，買下人生第一間房，打算好好裝潢，還是想要裝修老家，給家人更舒適居住空間，以下這些問題你可要注意～

設計師百百種，該如何找信譽佳的廠商合作？房屋裝修花費可觀，如何用合理價格整修？簽合約該注意什麼？整修過程中又該小心避免哪些狀況才不會當冤大頭，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近期網友們裝修時遇到的困擾與糾紛，快來一起往下看看！

說到裝修困擾，除了要擔心常見的合約爭議，近期讓不少屋主困擾的，莫過於因疫情來攪局，各種延期、噪音投訴案件大增。

這種不可抗因素讓網友們大嘆真衰，各種糾紛少不了，讓我們一起往下看，疫情間的裝修狀況有哪些，你是否也心有戚戚焉呢？

NO.5 因缺工費用增加

疫情間因為運輸成本增加，各種原物料漲價，建築原料木板更是漲了6倍，不只缺料也缺工人，因為疫情間的嚴格入境政策，導致移工也無法補足建築業人力，業者只好提高成本，像是拆除的工程車金額也都跟著拉高，讓疫情間裝修的裝潢成本因此增加，不僅預售屋業者苦不堪言，屋主們也覺得荷包心痛。

NO.4投訴噪音機率增

居家防疫大人遠端辦公、小孩遠距上課，已經是許多台灣民眾的新生活，不過WFH跟上課，其實都很需要安靜的環境，這時候若持續裝修，電鑽狂撞發出「咚咚咚」聲響特別容易讓人崩潰，因此疫情間裝修噪音投訴案飆升，人口密集度高的台北市在進入三級警戒後，室內噪音投訴平均一天14件，工地施工則更是約20件。

NO.3社區不給工班進

社區群聚傳染容易造成破口，有網友曾在疫情高峰期間，看到社區大樓管理中心因應疫情，要求「全體住戶停止裝潢工程」引起網友熱烈討論，雖然大多數網友認同管委會做法，但有專家表示其實裝修如果符合實聯制、符合安全距離跟戴口罩等防疫規範，其實仍可以進行，管委會要求禁止恐怕很難有法源根據。

NO.2工期因疫情延宕

有網友表示，自己才剛貸款買房，準備裝修後入住，沒想到疫情突然爆發，全台進入三級警戒，就算施工人數在規定範圍內，與管委會協商後只能延後裝潢，讓原PO無奈表示，好不容易有了房子卻不能住「是買來擺設嗎？」、「心情真的很糟」也有人因為原住處租約將到期，因裝修延期，只能拜託房東讓自己多住一段時間，同時負擔兩個住處費用，資金壓力山大。

NO.1擔心施工會群聚

疫情爆發來得又急又猛，幾乎所有人的計畫都被打亂，由於三級警戒期間，室內不可有超過5人以上群聚，就算工班人數沒超過，但是裝修人員接觸人流多，工人們進進出出，不僅讓人擔心會有染疫風險，也會使社區鄰居人心惶惶，成為疫情間裝修最大煩惱，曾有網友發文詢問是否該立馬暫停，許多支持留言表示「還是等疫情結束比較保險吧」、「師傅一堆高危險群，不怕被傳染就繼續工作吧」。

十大裝修常見糾紛有哪些？

除了疫情不可抗因素，平時裝修糾紛就不曾少過，小從油漆施工不平整，大至合約金額不對，施工品質差、沒有售後服務等，加上工期長、內容非常繁複！

最讓屋主的崩潰的十大事情前五名有哪些？該怎麼避免？讓我們一起看下去～

NO.5溝通不良認知落差

想要打造自己夢想住處，得跟設計師保持良好溝通，但裡頭眉角其實很多，像是很多屋主想要「設計簡單」卻忘了平時自己很需要收納，當設計師出了基礎設置圖後，又發現跟自己想像不同，花很多時間來回確認，有時即便有圖當面溝通，彼此還是會誤解，對雙方都是勞心又費神。建議屋主可以紀錄生活習慣，傢俱使用習慣等，搭配嚮往風格照片說明，溝通更直接。

NO.4合約落落長看不懂

裝修是門大學問，一般人非相關從業，一輩子可能也只會看過幾次裝修合約，其中包含裝設計圖、工程進度表，分段付款規定，以及裝修價格，裡頭又細分材料、工法，可說是包山包海，不少網友只看總價就簽合約，或者認為跟設計師談得融洽，沒細看合約就簽名，造成事後金錢糾紛，品質有問題也沒辦法有保障，建議還是得多爬文注意細節，或是找「信義居家x安信裝修寶」等第三方支付更安心。

NO.3不懂行情怕被坑

裝修材料百百種，一個磁磚或木頭，就有好幾種等級，屋主不知道怎麼抓預算，害怕被多收材料、重複收費被從中Ａ一筆，廠商也很常遇到不懂行情，想要最便宜又要高品質的客戶亂開價，成為雙方都很頭痛的裝修煩惱，要避免這類問題，屋主首先得找具有合格執照的廠商，避免「裝潢蟑螂」亂喊價，造成身心俱疲。

NO.2工程品質太不一

裝潢除了完成度，更多屋主在意的是「品質」比如一個櫃子遠看沒問題，但隔板太薄，油漆刷得不均勻，種種問題都讓許多網友很崩潰，輕則是不美觀，重則是沒有保持結構安全，雖然整體完工了，但卻住起來不開心、不安全，好不容易調整了裝潢，水電線路沒搭配好，這裡漏水、電壓不穩，是許多屋主的煩惱，除了檢視合約明載工法，尋找信賴的設計師監工，也是很重要的！

NO.1規格與原定不符

如何把腦海中的設計落實，除了得反覆溝通，裡頭還包還預算、格局、管線、屋等各種問題，許多人為求便宜，比價沒比佳，在沒有確認的情況下就展開施工，等設計師做出來了才發現櫃子上層太高，自己根本拿不到，顏色跟想像中不同，深淺有落差、插座短缺等，讓許多網友覺得十分崩潰，對方可以修改事小，有些還得打掉重來，再多收一筆費用，不只浪費時間，預算又因此爆表。

裝修事前停看聽 專家有解更安心

看完以上這些，你是否也覺得裝修問題一大堆，開始頭痛了呢？其實除了慢慢爬文，多做功課外，現在坊間也有針對裝潢爭議提供專人、專戶的第三方支付。

像是「信義居家x安信裝修寶」就可以幫屋主嚴選優質廠商，就算已有配合廠商，也能由專人服務，協助監控預算，按照合約分段付款，確保雙方金額認定，對廠商來說可以避免惡意殺價，屋主則能減去廠商坐地起價，停工賴皮等煩惱，保障雙方權益。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年6月30日至2021年6月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情間裝修爭議、常見裝修糾紛』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」