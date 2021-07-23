【愛傳媒陳念初專欄】道歉這件事，第一時間最重要，道歉效應有時可以挽救責任歸屬，總統院長都道歉了，這是一種民意求情方式，繼續維繫政府與人民之間的情感聯繫，但蔡政府的道歉語言是要被探討與檢視的。

到底是表達遺憾？還是承擔責任？是真心悔改？還是要改變自己？請求原諒呢？（五種道歉語言意涵不同）查普曼博士提到的五種道歉語言，很適用在愛情關係上，在台灣政府治理上，我們也要看看政府道歉語言背後的意涵是什麼？

如果是第一種模式對不起（I am Sorry)，透過對不起，想化干戈為玉帛，讓政治風暴就此停歇，以最近的奧運選手坐經濟艙事件來看，顯然，即使所有重要官員都說了對不起，民意風暴並沒有因此變成微風，風吹後效應顯然繼續擴大，只說對不起，即使要咎責，要等奧運賽事結束後才處理，此種模式已經被習慣了，對不起的道歉，變成一種危機處理的態度，可以適用各種不同緊急情境。

這種對不起模式，蔡政府過去常用，還記得前段時間停電事件嗎？最後的處分結果，民眾能滿意嗎？整個電力資源的系統問題，真的可以透過一句話，就能讓民眾心安嗎？

政府道歉的說法，若停留在危機處理的套路話語，並不代表政府承認錯誤，就像情人吵架只說對不起，風波過後仍故態復萌，下次再說對不起，女友可能就不信了。

因此，承認錯誤承擔責任，是第二種的道歉模式。

以防疫事件3＋11的政治責任來看，顯然沒有任何官員因承擔而下台，3＋11是否是重大破口的爭議，其實，都還是羅生門，沒有人承擔責任，沒有會議紀錄，阿中部長說他負起全部責任，但何時才可以調查清楚。

搶先與搶功，要在科學與人性前提下

就像現在高端EUA一樣，沒有公開直播，沒有透明資訊，就讓信者恆信，不信者恆不信，繼續社會撕裂下去，這不是一個政府願意承擔責任的態度。

疫苗國家隊是口罩國家隊的延續，但顯然這次的國家隊並沒有讓民眾產生多數信任，沒有經由三期期中報告而直接採取免疫橋接的方式給予EUA，衛福部食藥署長吳秀梅說，台灣應是全球採用「免疫橋接」方式評估疫苗療效的國家中，最早通過緊急使用授權（EUA），是一個重要的里程碑。

這是科學上重要里程碑？還是台灣自以為是的搶先里程碑。

台灣的企圖心必須在科學之下，政府的角色要在人民之下，政府的功能不是槍先，更不是搶功，行政院羅秉成發言人在民間疫苗的購買上，最後階段展現了官民合作的氛圍，卻忘記感謝民間才是政府愛民最關鍵的語言，連基於人性油然而生的感謝語言，政府都說得如此生疏與政治，情意上都要透過卡通的想像才能明瞭，遑論道歉語言的層次。

要讓人民因恐慌疫苗不夠而施打第二選項疫苗，為搶一張生存船票而不計較疫苗廠牌，這不是民主國家可以多元選擇的思維與認知，歸因就是因為疫苗不夠，但誰真正面對這個責任政治承擔，等待船過水無痕嗎？人民打在身上的疫苗並不是初始想打的，最後，人民會用選票進行無言抗議，這是疫苗打在身上反撲而非感謝的力量。

第三種道歉語言，就是彌補賠償，政府的紓困就是這種意涵。彌補賠償的前提應該是道歉也說了，承擔責任也做了，最後讓我用實質彌補的方式，請求人民體諒與原諒。

台灣目前的疫情紓困並不是這樣，台灣的紓困並沒有以上兩種前提，紓困之亂造成更多人民的剝奪感，你有我沒有，你多我少，用愛情比喻，紓困就是政府的玫瑰花，金額不是重點，情意價值才是關鍵，理應讓每個人都收到，擁有滿滿的喜悅與幸福感。

最後的道歉語言就是徹底悔改後改變自己，並且請求原諒。

政府治國的意識形態有改變嗎？政治小圈圈自己人的文化有可能翻轉嗎？側翼與社群的議題帶風向還要持續嗎？讓政治不凌駕專業，可能嗎？改變官大文化，讓奧運選手不再委屈，ok嗎？用人唯才取代政治酬庸，做得到嗎？

最後，請求人民原諒，從真心說對不起開始，承擔起應有的責任，彌補人民與社會的損失，不只是經濟重建，還包括對政府的信賴感等等，疫後，改變政府給人民的刻板印象，藍綠都該在這次疫情事件裡得到教訓，中間選民開始起義，道歉已經無用。

疫情紓緩後，蘇內閣八月後就應該總辭，這是一次鞠躬道歉承擔責任人民原諒的機會，晚了，還在等待政治上最佳時機，道歉就失去意義。

蔡政府在許多議題上道歉懂得第一時間進行，但疫情死亡破百人時刻，並不見第一時間道歉的態度，這也證明了有些道歉挽回不了人心，但帳還是被人民記了下來，人民第一時間沒有原諒，道歉已經失去效用。

愛是永遠不用說抱歉的（Love means never having to say you’re sorry)

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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