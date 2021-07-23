【愛傳媒葉毓蘭專欄】球后戴資穎爆出蔡政府商務艙承諾跳票後，府院高官一一出來道歉。但7月20日深夜體育署的一份說明，顯示這個政府毫無歉意、飾詞狡辯，完全不知道錯在哪裡。

體育署秀出兩份公文，還有未包機國手均搭商務艙的資料。體育署被抓包，中華奧會「我國參加2020年第32屆東京奧林匹克運動會代表團暨賽中考察團往返運輸服務企劃書」的標案，一開始就只有11個名額，沒有要讓全部國手搭上商務商。

體育署秀了去年3月12日、4月7日兩份公文，要求中華奧會提計畫確保國手都能搭商務艙。這份公文只是證明了政府無能。

早在去年就要求，最後中華奧會仍未遵照，豈不坐實了政府從頭到尾都知情？豈不坐實了政府管不住中華奧會？政府沒辦法讓國手搭商務艙，卻記得要把大部分國手聚集在同一包機，好讓閣揆、政委等長官可以拍照沾光？

政府每年花大筆預算挹注中華奧會，依中華奧會的財報（承辦計畫＋補助），其收入109年有87%是靠來自政府收入，108年政府收入占60%，107年占78%，即使這樣，政府都管不到？

政府有什麼顏面，要國手配合長官宣傳行程？未包機的國手，就都能搭上商務艙，不正代表防疫需求是假，長官拍照是真？

我將要求體育署提供決策過程時間點和公文，一定要清查，到底是誰做決定，讓總統承諾跳票，藐視國會殿堂答詢！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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