【愛傳媒黃珊珊專欄】沒有人想染疫，我們共同的敵人是病毒，不是彼此，更不是同胞！

確診者已經是很不幸了，從去年到現在已經有14231人確診，台北市的確診個案高達五千多人，每一個確診者都是病毒的被害人，全世界都一樣，確診者不可能是故意染疫再故意傳染給別人的，所以，互相包容與體諒，非常的重要，你怕他，其實他比你更害怕！

疫情初期，我到各個快篩站去探班，看到很多快篩陽性的民眾，都很安靜地等候防疫巴士接到防疫專責旅館，他們願意出來篩檢，願意犧牲自己的自由保護摯愛的家人與朋友，讓我們找到隱藏的傳染源，其實是很偉大的！

而且他們比你我更害怕，還要擔心摯愛的家人與朋友的狀況，這是一場對人性考驗的戰爭，確診者不是洪水猛獸，他們，都是我們的同胞。

記者會有記者問我有健身房要告確診者賠償營業損失，問我市府會不會提供相關個人資料給他們提告，這其實是一個很重要的問題，傳染病防治法授權政府各項限制的權力防堵疫情擴散，所以政府要求有確診者足跡的場域清消停業，是政府公權力的行使，目的是防治傳染病擴散，但是確診者並不知道自己到那個場域時已經是確診者，所以並沒有損害賠償的問題，否則，這一萬多位確診者，每一個都被告，以後誰會願意在疫調時提供正確的足跡？

中央與地方政府極力保護確診者隱私，因為每一個人都可能被傳染，在確診之前都可能跑到任何地方，這就是傳染病的特性，確診者都是病毒的被害人，大家應該互相包容與體諒！

但是如果確診者故意誤導疫調，隱匿或捏造足跡，那就有違法的問題，市府也會依法開罰！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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