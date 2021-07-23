國民黨青年部副主任詹為元21日指出，衛福部部長陳時中與台北市市長柯文哲的政治惡鬥，讓協助接種新冠肺炎疫苗的基層診所，掛號費挹注被白白犧牲，即便有處置費、行政費、獎勵費卻仍杯水車薪，甚至連何時入帳也不知；陳為抗衡柯一時率性喊出的「德政」，事實上卻是拔了基層診所的毛，該政策不過是政治鬥爭下的意氣之爭。

詹為元22日在臉書發文表示，現在接種疫苗除了去施打站與醫院之外，家裡附近的診所也投入行列，加速施打速度與方便性。而這次的爭議發生在，基層診所的權益被政府吃豆腐犧牲了。詹舉例，基層診所協助施打流感疫苗處置費100元（政府獎補助）+掛號費150～250元不等，但新冠肺炎疫苗處置費100元（政府獎補助）+行政費100元（7/22以前只有40元）+獎勵費，可見基層診所為施打新冠肺炎疫苗投入更多的精力、人力、物力，收入卻比流感疫苗少，何況連何時能進帳都不知道。

詹為元進一步指出，美國每劑施打費用：1100元（以下皆為台幣）、英國每劑施打費用：409元、澳洲每劑施打費用：205～765元不等（依地區遠近而定）、日本每劑施打費用：1058～1318元；反觀台灣呢，每劑100元處置費、100元補助，及每月達1600劑時總計上限6萬元獎勵（即每劑平均37.5元），且獎勵部分的單劑次平均數，會在超過1600劑門檻後，依劑次遞減，意即合計只提供診所每劑200元至237.5元費用。顯見台灣的政府是如何壓榨基層醫療，只為了滿足自己政策上體恤百姓的假象

對此，詹為元坦言，因為柯文哲率先宣布台北市民免付掛號費，陳時中面子掛不住，就也率性的宣布全國免收掛號費，一時之間看似德政，事實上卻是拔了基層診所的毛。此種政策制定只是政治鬥爭下的意氣之爭，現在為了安撫基層診所反彈，所以只好急就章的提高了行政費用，但對基層診所來仍遠遠不夠。此議題雖表面上跟你我無直接關係，但政治惡鬥的結果下，卻極可能影響著大家施打疫苗的權益。