大陸女星鄭爽被前男友張恒踢爆「代孕棄養」，導致形象全毀重創演藝事業，甚至遭大陸國家廣播電視總局封殺，神隱將近半年的她，也在微博吐露近況，不過近來大陸河南洪災嚴重，不少藝人出錢出力，對於被點名是否有捐款？她則是9個字簡短回應。

大陸河南省鄭州近日遭暴雨侵襲，災情慘重，許多藝人加入賑災行列，像是張庭、林瑞陽夫婦、五月天、安以軒和老公陳榮煉紛紛捐款，愛心不落人後，至於鄭爽則是轉發多篇災情相關求助訊息，並表示：「自己的事再說，關注災情要緊，需要幫忙@，時差關係我是中午時間在線」，對此，有網友發文「想知道鄭爽昨天發微博發這麼起勁，今天捐款了嗎？」，沒想到竟釣出鄭爽本人回應：「沒有呢，今日不如往日。」道出長時間沒有收入，無法捐款盡一份心力。

鄭爽回應網友未捐款一事。（圖／微博）

鄭爽遭大陸國家廣播電視總局封殺，神隱半年幾乎沒有現身，日前在微博揭露在美國生活拮据，由於無法工作沒有收入，每日靠著喝自來水維生，衛生紙更是節約著用，由於無力負荷電視劇索討的巨額賠償，導致自己和家人的帳戶全被封鎖，如今生活只得靠朋友支助，不過此則貼文已被刪除。

鄭爽日前突發千字長文，對半年來所有爭議做出回應，先是鄭重為代孕一事道歉，強調要讓小孩在足夠安全環境下長大，而不是面對爭吵爭奪，對於稅務機關掌握所有財務流動，她表示願意承擔能力範圍內的補繳，更要求張恒停止一切騷擾，也要求對方不要利用孩子與她的內容，獲得在網路中的關注。