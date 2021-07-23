在路上看見身穿制服的少男少女們，總會不禁想起校園時代的青澀美好，近日，JKF 女郎「又又」就在 IG 上貼出一系列化身「學生妹」的照片，光看臉蛋和馬尾造型的話，的確散發著可愛的青春氣息，只不過她這次穿的制服卻有點不一樣，果然也馬上引起網友熱議。

只見她身穿打著紅色蝴蝶結的襯衫，並換上紅色百褶裙，但卻露出了一大截肚子，以及最讓人驚喜的「E 級南半球」！原來這是她在亞洲線上寫真視頻網站「JVID」中的寫真造型，而該作品的主題「偷拍姐姐放學私密性感生活」聽起來也相當引人遐想。

照片曝光後，果然立刻引來大批粉絲直呼：「衣服縮水了」、「性感又可愛到不得了」、「好辣的又又美人」、「這胸太過分了」、「哇嗚需要止血」…

身高 156 公分的又又，是網路上小有名氣的直播主、模特兒，雖然個子嬌小，但膽子可不小，經常在社群上 po 出「大尺度福利」，上個月還發行了首本寫真單曲，不僅拍攝了許多上空半裸的造型，同時還一展甜美嗓音和唱功，成功獲得粉絲們一片好評。

除了麻豆、直播工作外，又又最近也登上網路節目《開始吧女孩》，身穿比基尼的她，在玩遊戲的過程中做出多次「跳動」的動作，胸前激烈的晃動畫面也被完整捕捉下來，因而再次掀起熱議，目前已在 IG 上累積超過 13 萬人追蹤！

(本文由 JKF 提供)