密爾瓦基球迷幾乎都沒戴口罩出席活動。(美聯社)

CHILLS.



Bucks fans shower Giannis with MVP chants during the Parade 🗣



(via @Bucks)pic.twitter.com/KCV9iTr9g5 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 22 2021

直接無視美國疫情影響，成千上萬的密爾瓦基球迷23日擠滿街頭，爭睹他們心中的英雄，也就是剛拿相隔50年NBA總冠軍的公鹿奪冠遊行，不僅「字母哥」阿提托康波帶著1歲兒子李恩出席，就連即將趕赴日本的米德頓與哈勒戴也來感受瘋狂追捧。

「密爾瓦基，我們做到了，寶貝們！我們做到了，」在球迷狂喊MVP聲浪當中，站在公鹿主場外面架設的慶祝封王舞台上面，阿提托康波激動表示，「這裡是我們的城市，這裡是我們的城市，兄弟們，我們做到了，我簡直難以置信！」

除了阿提托康波帶著愛子全程出席奪冠遊行，公鹿中鋒布魯克羅培茲更是興奮到開始跳舞，塔克也在舞台上狂飲香檳慶祝，波提斯則是戴上冠軍腰帶，就連因為腳跟阿基里斯腱撕裂缺賽的迪文森佐，也拄著拐杖出席，還被隊友用彩帶攻擊。

只是面臨如此大規模的群眾聚集，甚至絕大部分的球迷都沒有戴上口罩，當地衛生部門主管茱莉亞威廉斯不禁憂心表示，「我們當然非常擔心，我們知道人們都來參加慶祝遊行，可是我們只有半數民眾接種疫苗，現場卻看不到一半的民眾戴上口罩。」