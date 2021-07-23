美股漲多跌少，台股加權指數23日開高在17603.95點，權王台積電（2330）開在592元，但隨即由紅翻黑，壓抑指數漲幅收歛，大型電子權值股聯電（2303）、聯發科（2454）早盤漲幅在1～2％，電子股表現相對強勢，成交占比近五成。

美國上周初領失業金人數高於預期，但企業發布財報多屬正向支撐，22日美股四大指數收盤漲多跌少;，道瓊指數工業微漲0.07％、S&P 500小漲0.2％、那斯達克收高0.36％，僅費城半導體下跌0.89％。

五大科技龍頭都收紅，亞馬遜、微軟、臉書漲1.5％左右，半導體多收黑，德儀領跌5.32％。聯電ADR漲2.95％，台積電跌1.11％、日月光跌2.97％。

元富投顧指出，從技術面來觀察，台股跌破月線屬漲多的拉回整理，大盤在頸線17300以上仍屬多方，區間以17400～17800來看待。台積電帶領電子族群反攻，電子股有補漲行情，指標股看台積電、聯電、友達、明基材、凌陽。

櫃買指數表現相對強勢，站穩月線支撐，區間以218～225來看待。焦點股有鈺創、台半、合晶。

美元指數月線及季線呈黃金交叉，美元指數有機會走高，預期美元指數會在92～93一段時間。

國際IDM大廠產能吃緊，有利台灣MOSFET廠，可觀察富鼎、尼克森、大中。短線中小型車用電子族群表現亮眼，可觀察美琪瑪、強茂、順德、台嘉碩。短線在電子族群回溫下，台股偏多整理，未來將進入高檔震盪格局。