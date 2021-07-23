美國司法部美東時間22日宣布，紐約的一個大陪審團當天提交了一份替代前項起訴書的最新起訴書，指控9人在美國串謀充當中華人民共和國的非法代理人。根據美司法部的新聞稿，嫌疑人被控在中國官員的「指使和控制下」行事，試圖強迫某男及其妻子返回中國。

美國之音引述司法部的新聞稿說，該團伙據稱「針對某些美國居民從事監控並展開騷擾、跟蹤和脅迫活動，讓他們返回中華人民共和國，這是一項被稱為『獵狐行動』的全球範圍、有協調而且是法外性質的遣返努力的一部分。」

被控告者包括來自中國的50歲的涂蘭(Tu Lan，譯音)、46歲的翟永強(Zhai Yongqiang，譯音)、46歲的胡吉(Hu Ji，譯音)和65歲的李敏君(Li Minjun，譯音)，還有居住在紐約皇后區的中國公民、34歲的朱峰( Zhu Feng，譯音)、新澤西州莫沃居民、53歲的邁克爾‧麥克馬洪（Michael McMahon）、24歲的紐約布魯克林居民鄭從英(Zheng Congying，譯音)和64歲的康涅狄格州諾維奇居民朱勇(Zhu Yong，譯音，又名Jason Zhu)。第九名被告的姓名沒有公開。

司法部的聲明說，大約在2012年和2014年，中國政府讓國際刑警組織針對一對夫妻發布「紅色通緝令」，他們因貪汙受賄而在中國受到通緝。上述9人隨後參與了「國際性的威脅、騷擾、監控和恐嚇行動」，試圖迫使某男及其妻子返回中華人民共和國。

去年10月，美國司法部宣布對參與中國「獵狐行動」的8人提告，其中5人被捕，朱峰、胡吉和李敏君3人在逃。塗蘭和翟永強是最新起訴書中加入的被告。其餘同案被告之前在去年10月的那項起訴書以及今年5月的相關起訴書中已受到指控。

在替代前項起訴書的最新起訴書中，所有被告都被控充當和串謀充當中華人民共和國的代理人，2項罪名的最高刑罰分別為10年和5年監禁。被告還被控跨州跟蹤或串謀跨州跟蹤，每項罪名的最高刑罰均為5年監禁。塗和朱還另外被控妨礙司法和串謀妨礙司法，每項罪名的最高刑罰為20年監禁。

根據美國司法部公布的訊息，大約在2016年和2019年之間，中國檢察官涂蘭與武漢公安局警察胡吉等中國官員前來美國，指使其他被告脅迫「獵狐」目標返回中國。

起訴書說，2017年4月，在塗蘭和胡吉指使下，被告把某男年邁的父親從中國帶入美國，以此威脅某男說，如果他不回國，中國境內的家人會受到傷害。幾名被告對某男及其妻子進行了調查、監控和定位。涂蘭和醫生李敏君陪著某男的父親來到美國，塗蘭指示幾名同謀監控某男及其家人，以確認可將其父送達何地，好讓他要求某男回國。塗蘭隨後返回中國，繼續與胡吉和其他中國官員督管這一行動。在某男父親未能說服某男後，塗蘭要求在美國的同謀讓某男父親返回中國，並下令他們繼續跟蹤某男。

美司法部說，朱峰、胡吉和朱勇與美國私家偵探麥克馬洪共事，收集有關某男及其妻子的情報。涂蘭還被控指示一名同謀刪除同伙之間的所有聊天內容。其他被告在中國官員指使下繼續騷擾和跟蹤受害人。

美司法部提到，大約在2018年9月4日，兩名被告驅車來到某男及其妻子在新澤西的住所，並敲打前門，還試圖強行推門而入，並在走時留下字條說：「如果你願意回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事。這事到此為止！」

紐約東區的代理聯邦檢察官傑奎琳·M·卡蘇利斯(Jacquelyn M. Kasulis)在一項聲明中說：「未登記的、四處逡巡的外國強權代理人不得在美國境內秘密監控美國居民，他們的非法行為將受到美國法律的全面打擊。」

美國司法部的新聞稿提到，起訴只是指稱，所有被告在被法庭排除合理懷疑而證明有罪之前，均被推定無罪。