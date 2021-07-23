球后戴資穎日前赴東京奧運參賽，卻因在限時動態透露「好懷念長榮航空，可以搭乘商務艙」，意外引發經濟艙之亂。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，自己無意加入論戰，倒是「商務艙」、「梅花座經濟艙」引發他一些的聯想，他認為，此時可以開始注意慘到極致的航空業，很可能像這次貨櫃航運業從破產中大翻身。

謝金河在臉書發文，這兩年疫情重創全球航空業，要找到一個比航空業還慘的慘業可能不多。現在大家都在想，全球都普遍打完疫苗，迎接疫後的解封，這個世界會發生什麼變化？而面對疫情帶來的撞擊，疫情後的新飛機，可能也會有不同的造型。一位業者告訴他，未來飛機座位不能坐太密，可能要改採梅花座，未來飛機票價會大幅提升，也就是新世代的飛機會跟過去的飛機不一樣，除了要兼顧碳排放，還要考慮防疫。

謝金河分析，從投資的角度來看，所有能夠大起的產業，通常都會經歷過一段「寒徹骨」的煎熬，像全球航商在2015到2017的倒閉潮，韓進破產是代表作。當年陽明也快倒了，後來私募，每股5元、7元，大家都不敢認，後來交通部、國發基金及高雄港務公司把額度吃下，如今暴賺，這回陽明詢價圈購一股182元，高檔增資風險升高。

「很多人喜歡，今天買到的股票，明天就漲停賣出，全世界沒有這麼好的事。」謝金河認為，若從長線的投資與布局角度來看，現在可以開始注意慘到極致的航空業。最近聯合航空向波音訂購270架飛機，這是今年最大宗的新機訂單，上一次聯合航空的訂機是2011年的460架，現在大約相隔10年，大家可以密切注意其他航空公司的新機需求，這個效應很可能像這次貨櫃航運業從破產中大翻身。

謝金河強調，這次貨櫃航運新船必須符合碳中和的環保需求，必須加裝脫硫設備，飛機除了環保，還要有防疫考量，這會是新世代的新舊機種大交替的新時代，也許會是下一個產業的大浪。不過，趨勢的形成，通常不是瞬間發生，這個大浪可能一年、兩年或三年，甚至更久，也許長線投資者可以開始留意。

他表示，國內很多波音、空巴協力廠，股價躺在地上很多年，也許慢慢會找到新的機會，此時，或許是長線投資布局的好介入點！