東奧開幕日之後，24日就會有熱騰騰的獎牌出爐。中華隊林穎欣將參與24日上午7時30分開賽的10公尺空氣步槍，男子柔道上午10時有楊勇緯參加60公斤淘汰賽，跆拳道上午9時有蘇柏亞的女子49公斤級賽事，射箭隊上午8時30分開始進行混雙賽事。混雙射箭是東奧新增的項目，中華隊預計由表現最好的男女射手搭檔。

以賽程來說，最快結束的是女子10公尺空氣步槍，上屆里約奧運誕生的首面獎牌也是女子10公尺空氣步槍，由當年19歲的美國女將(Virginia Thrasher)追平世界紀錄摘金。中華射擊隊實力不弱，1984年奧運至今每屆都取得參賽席位，林穎欣雖是初次出征奧運，但中華隊至今還沒拿過獎牌，出征的5人都有機會當上突破零獎牌障礙的英雄。

柔道是1964年東京奧運加入的項目，闊別多年首度回到東京，從4面金牌一路增加到15面金牌。頭號強權仍是地主日本隊，中華隊由楊勇緯擔任開路先鋒，26日則有連珍羚在女子57公斤級出征，連珍羚上屆打進了銅牌戰飲恨，中華隊至今尚無獎牌。

跆拳道、射箭都是中華隊摘過獎牌的拿手項目。跆拳道上屆里約奧運槓龜，由於南韓不再獨霸，中華隊面臨更多來自各國的強敵，包括伊朗在內的中亞選手。中華射箭隊是本屆最有把握的隊伍，先前最佳成績是男團銀牌，7月就會比完男女單人、團體、混雙全部5個項目。