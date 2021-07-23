國民黨立委陳以信。(照片來源：翻攝陳以信臉書)

大陸河南豪雨成災，前總統馬英九呼籲蔡政府從行政院長到部會首長，都應效法蔡總統釋出善意，用尋求共識取代圍堵對抗。對此，國民黨立委陳以信今天透過臉書表示，他很擔心蔡總統展現的兩岸善意只是曇花一現，希望她是出於真心誠意，不是偶一為之隨興所至，更不是出於任何政治算計，畢竟兩岸和平的關鍵在人性，只要善意相待才會是台海穩定的最大保障。

馬英九昨指出，近日大陸河南豪雨成災，淹沒道路地鐵，造成民眾傷亡，看到蔡總統也表達關切，這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，呼籲蔡政府從行政院長到部會首長，都應效法蔡總統這樣釋出善意的態度，用人道關懷代替冷漠敵對，用尋求共識取代圍堵對抗，讓兩岸人民重回善意互動，兩岸關係重回和平發展大道，這對台灣才真正有利。

對此，曾是馬英九任內擔任總統府發言人的陳以信表示，對於馬前總統所說的「兩岸和平與和解須以善意為基礎，遇事切莫先以惡意揣度對方，兩岸關係才能從善意交流逐步恢復互信」，他不能同意更多，因為這就是馬政府8年得以建立兩岸互信的武功心法，希望蔡總統能聽進去，好讓兩岸關係轉危為安。

但陳以信說，他很擔心蔡總統慰問河南水災所難得展現的兩岸善意，只會是曇花一現，就像5年前她首次就職演說，雖嘴硬不認九二共識，至少還承認有九二事實、九二諒解與九二認知，但就僅僅那一次，等不到大陸正面回應就玻璃心碎，五年來絕口不再重提，放任兩岸關係惡化兩岸互信終至蕩然無存。

陳以信說，這次蔡總統願向對岸遞出善意值得國人肯定，但希望她是出於真心誠意不是偶一為之隨興所至，更不是出於任何政治算計，畢竟兩岸和平的關鍵在於人性，兩岸只要能夠善意相待，沒有人願意兵戎相見，這才會是台海穩定的最大保障，台灣安全的最大契機。