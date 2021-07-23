彰化縣傳出虐狗事件，一隻小黑狗遭人用封箱膠帶，彷彿綁「木乃伊」一般緊緊纏繞在柱子上，嘴巴也被纏起，只能不停掙扎發出「嗚嗚」悲鳴。彰化縣動物防疫所得知消息，立即衝到現場救援，後續主管機關也將追查、約談施虐者。
臉書《新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會》22日晚間發文並貼出影片，表示彰化縣永靖鄉浮圳路上，一隻小黑狗遭人用封箱膠帶緊緊狠纏在柱子上，此行為非常可惡，依照動物保護法，已經構成虐待動物案件。
從影片中可看到，小黑狗被人像「木乃伊」般緊緊纏繞在柱子上動彈不得，連嘴巴也被纏住，只能無助掙扎發發「嗚嗚嗚」的哀鳴聲，看了讓人相當不忍。
《新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會》後續回報，通報彰化縣動物防疫所後，承辦人員立刻衝去現場，小黑狗也平安救出，後續主管機關會也將約談行為人。
眾多愛狗人士看到小黑狗遭虐影片，氣憤留言：「要找出兇手，真的是氣到想說髒話了」、「太可惡了，以其人之道，還置其人之身」、「拜託偷偷告訴我這人住址讓我把他綁起來」、「太變態了吧，抓到人請也把他用膠帶綁在柱子上」、「拜託這次別再放過這種變態了，有一次就會有第二次的」。
文章來源：臉書《新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會》
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